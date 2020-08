Nghệ An: Cưỡng chế nợ thuế 370 tỉ, thu được 7,8 tỉ đồng

Dịch COVID-19 tác động dẫn đến nhiều doanh nghiệp tại Nghệ An gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Duy Chương

Theo Cục Thuế Nghệ An, tổng số thu thuế nội địa toàn tỉnh trong tháng 7/2020 đạt 1.307 tỉ đồng, bằng 104% so với số thực hiện tháng 7/2019. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020 đạt 8.086 tỉ đồng, bằng 63% dự toán Trung ương, 60% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 104% so với cùng kỳ.

Không kể tiền sử dụng đất, lũy kế 7 tháng thu đạt 5.598 tỉ đồng, bằng 51% dự toán và bằng 91% so với cùng kỳ.

Ngành thuế đã thực hiện đôn đốc, ban hành 69.948 thông báo nợ, gửi 2.147 lượt tin nhắn đôn đốc nợ thuế; ban hành 1.025 lượt quyết định cưỡng chế với số tiền 370 tỉ đồng, số tiền thu được qua cưỡng chế đạt 7,8 tỉ đồng.

Trong tháng 7, tổng số nợ thu được 113 tỉ đồng, trong đó thu nợ năm nay 105 tỉ đồng, thu nợ của các năm trước 8 tỉ đồng. Tổng nợ thuế ước đến 31.7 toàn ngành là 1.318 tỉ đồng.

Các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh như Doanh nghiệp nhà nước Trung ương, địa phương; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh đều đạt thấp, do tác động kép của dịch COVID-19 và các chính sách có liên quan.

Thực hiện Nghị định 41/2020 ngày 8.4.2020 gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Cục Thuế Nghệ An đã tiếp nhận thủ tục hồ sơ để doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ.

Tính đến 31.7, số người được nộp thuế gia hạn là 2.616 trường hợp (trong đó: 1.977 doanh nghiệp và 639 cá nhân kinh doanh) với số tiền gia hạn 758 tỉ đồng (trong đó doanh nghiệp 753 tỉ đồng và hộ cá nhân 5 tỉ đồng).

Ông Nguyễn Hữu Mão – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết, năm 2020, nền kinh tế địa phương gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh (đặc biệt là dịch COVID-19), nên thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

“Chủ trương chung của tỉnh là cố gắng quản lý, điều hành đến mức tối đa để đạt các mục tiêu đề ra, trong đó ưu tiên phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh” - ông Mão nói.

