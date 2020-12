Nghệ An: Cưỡng chế hóa đơn đối với Công ty CP Thương mại đầu tư và Xây dựng 424

Thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP thương mại đầu tư và xây dựng 424.

Cụ thể, ngày 4/12, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có thông báo số 5348/TB-CT về việc ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP thương mại đầu tư và xây dựng 424, địa chỉ thuế: Số 85, đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An.

Lý do bị cưỡng chế: Công ty CP thương mại đầu tư và xây dựng 424 nợ tiền thuế, tiền chậm nộp quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc Hội.

Theo Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho hay, số hóa đơn tồn của doanh nghiệp này đến ngày ban hành quyết định định cưỡng chế là 249 số. Số hóa đơn trên không còn giá trị sử dụng từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành (ngày 4/12/2020).

Được biết, Công ty CP thương mại đầu tư và xây dựng 424 hoạt động từ năm 2006 với ngành nghề chính là Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng tham gia các hoạt đông kinh doanh khác như Vật tư, máy móc, phương tiện vận tải, Đại lý buôn bán vật liệu xây dựng…

Trong 1 diễn biến liên quan, trước đó, vào ngày 23/11, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cũng đã ra Quyết định về việc cưỡng chế hóa đơn bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần dệt may Nghệ An, địa chỉ số 105, đường Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, TP Vinh (Nghệ An).

Công ty Cổ phần dệt may Nghệ An đã nợ thuế, tiền chậm nộp với hơn 271 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực thi hành trong vòng 1 năm (từ 23/11/2020 đến 22/11/2021) và chấm dứt hiệu lực kể từ ngày đối tượng bị cưỡng chế nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt vào ngân sách Nhà nước.

