Nghệ An: Công ty Minh Khang tiếp tục “đội sổ” về số tiền nợ thuế

Số liệu từ Cục thuế Nghệ An cho thấy, tính đến ngày 16/6/2020, toàn tỉnh có 260 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền lên đến gần 900 tỷ đồng. Trong đó có 10 doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất lên đến hơn 515 tỷ đồng, như Công ty Minh Khang 248,7 tỷ đồng, Công ty CP XD Vinaconex 16 nợ 57,5 tỷ đồng, Công ty An Thịnh Khang 52,6 tỷ đồng. Các doanh nghiệp nợ thuế lớn, chủ yếu rơi vào nhóm doanh nghiệp chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng.

Cục thuế Nghệ An vừa công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế tính đến 31/5/2020

Như đã đề cập ở trên, Công ty Minh Khang (địa chỉ: số 9 - 11E Trần Phú, Phường 04, Quận 5, TP Hồ Chí Minh) tiếp tục là đơn vị "đội sổ" nợ thuế với số tiền lên đến 248,7 tỷ đồng (chiếm 50% trong số 10 doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất tỉnh). Theo tìm hiểu, được biết, doanh nghiệp này được thành lập từ năm 1995, do bà Nguyễn Thị Thu làm đại diện pháp luật. Ngành nghề hoạt động chính của doanh nghiệp là trạm xá, bệnh viện tư nhân.

Theo số liệu của Cục thuế Nghệ An, tính đến ngày 31/5/2020, Công ty Minh Khang tiếp tục là đơn vị "đội sổ" tiền nợ thuế trên địa bàn tỉnh này

Tại Nghệ An, Công ty Minh Khang là chủ đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa Thành An - Sài Gòn. Bệnh viện này đi vào hoạt động từ ngày 15/1/2009 với tổng vốn đầu tư 10 triệu USD (175 tỷ đồng), tọa lạc trên mảnh “đất vàng” 10.000 m2 giữa trung tâm TP. Vinh. Năm 2016, Công ty Minh Khang từng vướng vào vụ lùm xùm nợ 8 tháng lương của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Thành An - Sài Gòn.

Ngoài ra, Công ty Minh Khang cũng được biết đến là chủ đầu tư dự án “Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh Dược - Thiết bị vật tư y tế và nhà ở” tại xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Dự án này được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch theo Quyết định số 521/QĐ.UBND.ĐT ngày 6/2/2007 và được điều chỉnh quy hoạch tại các quyết định số 4283/QĐ.UBND.CN ngày 21/9/2010 (điều chỉnh lần 2); 1335/QĐ.UBND.CN ngày 13/4/2013 (điều chỉnh lần 3); 1376/QĐ.UBND-XD ngày 8/4/2014 (điều chỉnh lần 4); 4764/QĐ.UBND-XD ngày 24/9/2014 (điều chỉnh lần 5). Dự án có tổng diện tích lên tới 7,86 ha được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 271110000.60 (chứng nhận lần đầu) với tổng vốn đầu tư 783.879 tỷ đồng, thời gian hoạt động của dự án 49 năm, tiến độ thực hiện dự án 3 năm (từ 2011 đến 2014).

Dự án "Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh Dược - Thiết bị vật tư y tế và nhà ở” tại xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An từng bị tố nhiều bất cập, khi chủ đầu tư tự ý băm nhỏ để phân lô, bán nền tạo nên cảnh nhếch nhác, lộn xộn ngay trung tâm TP. Vinh (Ảnh: Lê Tập)

Liên quan đến dự án trên, như một số cơ quan báo chí từng phản ánh, thay vì hợp đồng mua bán, Công ty Minh Khang sử dụng hợp đồng góp vốn và đã có gần 300 khách hàng nộp tiền vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty này theo số tài khoản 6140205076043. Ngoài việc chưa nộp tiền sử dụng đất hàng trăm tỉ cho ngân sách trong thời gian dài vừa qua, Công ty Minh Khang còn bị nhiều khách hàng tố một lô đất bán cho nhiều chủ gây tranh chấp, tự ý sang nhượng, phân lô bán nền, huy động vốn trái phép dự án khi chưa được cho cơ quan chức năng cho phép. Bị cơ quan chức năng kết luận xảy ra nhiều sai phạm.

