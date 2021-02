Công ty CP Nam Trung Nghệ An xả thải ra môi trường có đảm bảo an toàn?

Công ty CP Nam Trung Nghệ An địa chỉ tại xã Nghĩa Mỹ ,TX Thái Hoà, Nghệ An

Được biết, Công ty CP Nam Trung Nghệ An, có địa chỉ tại xã Nghĩa Mỹ (Thái Hoà, Nghệ An). Công ty sản xuất các phẩm chính là: đá vôi trắng (đá hộc, đá dăm), bột đá vôi trắng siêu mịn (tráng phủ và không tráng phủ acid stearic) và quặng Mangan.

Theo phản ánh của người dân xã Nghĩa Mỹ, Công ty Nam Trung Nghệ An mặc dù đã hoạt động nhiều năm qua, nhưng việc xả thải ra môi trường chưa đảm bảo, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân trong vùng và sản xuất nông nghiệp, đồng thời gây nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Ông Hoàng Trọng Biết, trưởng xóm Nghĩa Dũng, người dẫn chúng tôi chỉ chi tiết nơi nhà máy bỏ ống xả thải và cho biết: "Tình trạng xả thải ra môi trường diễn ra khoảng 5 năm nay. Bà con 11 hộ dân đã làm đơn gửi lên UBND xã Nghĩa Mỹ, tiếp đó UBND xã cùng có tờ trình lên UBND thị xã Thái Hoà. Tuy nhiên, qua các lần tiếp xúc cử tri, UBND thị xã Thái Hoà cũng chỉ trả lời chung chung chứ chưa có bất kỳ hướng giải quyết cụ thể nào cho người dân".

"Họ (Công ty CP Nam Trung Nghệ An – PV) thường xả thải khi trời mưa và đêm, sáng mai bà con đi làm đồng là đã thấy tràn ngập, đi làm về là tay chân rất ngứa rát và nhầy nhụa", ông Biết bức xúc nói.

Ống xả nước thải của Công ty CP Nam Trung Nghệ An ra thẳng mương bên ngoài Công ty

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, nước thải có màu đen ngòm chảy lênh láng từ đường thoát nước của Công ty CP Nam Trung Nghệ An. Ngay cạnh công ty là điểm nước thải lộ thiên, chảy theo mép bờ rào nhà máy xuống cống đường thoát nước của khu công nghiệp rồi chảy thẳng ra mương ruộng, tràn ra nhiều đồng ruộng của bà con nông dân xóm Nghĩa Dũng ở khu vực Đồng Váy làm cho lúa bị chết với tổng diện tích bị ảnh ảnh hưởng là hơn 9.000m2.

Nước thải này, trộn lẫn với bùn đất mỗi khi trời mưa rửa trôi tràn lan ra môi trường, ngấm vào các mạch nước trong lòng đất. Người dân nơi đây rất hoang mang lo lắng về sự an toàn cho sức khoẻ và sự ảnh hưởng trực đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của họ.

Xả thải chảy đầy xung quanh công ty nổi váng dấu hiệu sử dụng hóa chất để lọc quặng

Bà Phạm Thị Ph (một người dân xóm Nghĩa Dũng) bức xúc: "2 năm qua, 3,5 ha lúa canh tác của tôi đúng hết khổ với Công ty CP Nam Trung Nghệ An. Cứ trồng được vài ngày là chết, đây là lần thứ 4 tôi trồng lúa lại. Hầu như bà con nông dân ở đây vô cùng lo lắng và bức xúc. Chúng tôi mong chính quyền phải có hành động cụ thể để giúp bà con nông dân chúng tôi. Làm nông là công việc chính của chúng tôi, để cho Công ty Nam Trung Nghệ An xả thải thế này, khác nào tiệt đường sống của chúng tôi".

Bà Ph đang bức xúc đứng nhìn ruộng cấy lần thứ tư đã tiếp tục lúa bị chết và cá, lươn chết tại ruộng

Được biết, UBND xã Nghĩa Mỹ đã tiếp nhận phản ánh của người dân và nhiều lần gửi công văn lên cho UBND thị xã Thái Hoà.

Tại sao sự việc này diễn ra đã lâu, thực trạng việc lúa, cá, lươn chết tại khu vực hạ lưu nước xả của Công ty CP Nan Trung Nghệ An vẫn diễn ra, nhưng Phòng TN&MT thị xã Thái Hoà lại không có hành động cụ thể? Điều này đặt ra sự nghi vấn về buông lỏng quản lý môi trường tại địa phương. Ai chịu trách nhiệm cho những hệ luỵ về lâu dài khi môi trường ở xã Nghĩa Mỹ đang bị "đầu độc" gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người, cũng như hoạt động sản xuất canh tác của người dân?

Khu vực xóm Nghĩa Dũng đã được UBND xã và phòng TN & MT thị xã kiểm tra xác nhận có sự việc có lúa, cá lươn bị chết tại khu hạ lưu nước xả của Cty CP Nam Trung Nghệ An.

Người dân ở đây mong muốn UBND thị xã Thái Hoà, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An chỉ đạo và phối hợp với các ban, ngành chức năng cùng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, xử lý nghiêm minh vụ việc này. Đây là việc làm cấp thiết để đảm bảo an toàn cho người dân và đảm bảo sự thượng tôn pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng xả thải gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân tại xóm Nghĩa Dũng.

Tác giả: Thái Quảng - Minh Tú

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thi