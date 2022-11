Nghệ An: Công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ

Vừa qua, Công an huyện Yên Thành tổ chức lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về việc điều động và bổ nhiệm Trưởng công an huyện Yên Thành.

Theo Quyết định số 2166/QĐ-CAT-PX01 ngày 23/10, của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An: điều động và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Thượng tá Ngô Sỹ Hà, sinh năm 1974, quê quán xã Diễn Kỷ (Diễn Châu - Nghệ An), Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Tỉnh Nghệ An đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng công an huyện Yên Thành.

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Công an huyện Yên Thành

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh: Việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Ngô Sỹ Hà làm Trưởng Công an huyện Yên Thành là sự ghi nhận và đánh giá cao của BTV Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đối với cá nhân đồng chí cũng như đáp ứng được yêu cầu thực tiễn công tác, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm tiếp tục xây dựng Công an huyện Yên Thành vững mạnh hơn.

Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị, đặc biệt là cá nhân đồng chí Thượng tá Ngô Sỹ Hà, Trưởng công an huyện Yên Thành phải nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy và phân công nhiệm vụ cụ thể, hợp lý để lãnh đạo, điều hành hiệu quả các mặt công tác chuyên môn và xây dựng lực lượng, tạo sự đột phá mạnh mẽ trong thời gian tới; trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao trong năm 2022. Tập thể đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, thống nhất, ủng hộ, giúp đỡ, tham mưu tốt để đồng chí Ngô Sỹ Hà hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Ngô Sỹ Hà đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí trong BTV Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh và cấp ủy, lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ Phòng cảnh sát kinh tế trong suốt thời gian qua đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đồng hành giúp đỡ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo huyện Yên Thành tặng hoa chúc mừng tân Trưởng Công an huyện

Trên cương vị mới, xác định đây vừa là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm nặng nề, đồng chí Thượng tá Ngô Sỹ Hà mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các đồng chí trong BTV Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh, các đồng chí trong cấp ủy, chính quyền huyện Yên Thành, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể huyện và nhất là sự cộng sự, phối hợp, giúp đỡ của tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ chiến sỹ công an huyện Yên Thành.

Đồng thời xin hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, trách nhiệm và cống hiến hết tâm sức, trí tuệ để lãnh đạo đơn vị đoàn kết, xây dựng lực lượng công an Yên Thành vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng trong dịp này, Giám đốc công an tỉnh Nghệ An cũng đã ký Quyết định điều động đồng chí Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh, sinh năm 1975, quê quán xã Diễn Yên (Diễn Châu - Nghệ An), Trưởng công an huyện Yên Thành đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Tương Dương.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus