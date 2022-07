Nghệ An: Có 20 cơ quan, ban, ngành chưa giải ngân nguồn vốn đầu tư công

Một trong những đơn vị chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Cụ thể, 20 cơ quan, đơn vị trên địa bàn Nghệ An chưa thực hiện giải ngân, bao gồm: Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Sở Thông tin & Truyền thông, Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Tây Bắc Nghệ An, Công ty TNHH Thuỷ lợi Phủ Quỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Trường THPT Đô Lương 3, Trường THPT Thanh Chương 3, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, Sở Nội vụ, Trường Đại học Y khoa Vinh.

Cũng theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, tính đến ngày 20/7/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 1.856.717 triệu đồng, đạt 31,85%/tổng KH 5.829.180 triệu đồng.

Trong đó, nguồn ngân sách địa phương giải ngân 273.275 triệu đồng, đạt 17,54% KH. Nguồn ngân sách trung ương giải ngân 1.583.443 triệu đồng, đạt 37,07% KH.

Có 07 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 60% gồm: Trường THPT Nghi Lộc 3 (100%), Trường THPT Quỳ Hợp 3 (100%), Trường THPT Yên Thành 2 (98,33%), Chi cục Phát triển nông thôn (86,05%), Trường THPT Mường Quạ (71,3%), Sở Giao thông vận tải (68,97%), Công an tỉnh Nghệ An (65,64%).

07 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân từ 31,85% đến 60% gồm: Trường THPT Phan Thúc Trực (58,6%),Trường THPT Tương Dương 2 (58%), Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An (44,64%), Sở Văn hóa và Thể Thao (42,25%), Quế Phong (43,95%), Kỳ Sơn (40,21%), Nghi Lộc (38,57%).

31 cơ quan, đơn vị đã thực hiện giải ngân, tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh (dưới 31,85%), gồm 18 huyện, thành, thị: Anh Sơn (2,34%), Đô Lương (4,45%), Diễn Châu (5,21%), Nam Đàn (6,67%), Quỳ Châu (7,83%), Thái Hoà (7,86%), Thanh Chương (8,7%), Tương Dương (12,73%), TP Vinh (14,03%), Quỳ Hợp (14,82%), Hưng Nguyên (17,81%), Quỳnh Lưu (21,23%), Con Cuông (22,33%), Yên Thành (22,93%), TX Hoàng Mai (26,42%), TX Cửa Lò (29,36%), Nghĩa Đàn (30,65%), Tân Kỳ (31,2%).

13 đơn vị chủ đầu tư (ngoài huyện): Sở Du lịch (0,36%), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (1,26%), Trường THPT Cửa Lò (2,14%), Bệnh viện mắt Nghệ An (4,08%), Bệnh viện Ung bướu (4,64%), Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh (4,74%), Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (5,22%), Sở Tài nguyên và Môi trường (7,4%), Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Nghệ An (11,63%), Sở Kế hoạch và Đầu tư (15,97%), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (17,14%), Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam (25,17%), Sở Nông nghiệp và PTNT (29,01%).

Hiện, để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang đề nghị các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư rà soát và báo cáo cụ thể tình hình thực hiện, khả năng giải ngân khó khăn, vướng mắc của từng dự án. Đối với các dự án dự kiến không có khả năng giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công được giao, chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh, điều chuyển gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn