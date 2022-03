Nghệ An có 102 thí sinh thi học sinh giỏi cấp quốc gia

Trước đây, các kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Nghệ An thường diễn ra vào thời điểm cuối tháng 12 và có kết quả vào khoảng giữa tháng 1 năm sau. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kỳ thi năm nay được lùi 2 tháng so với mọi năm.

Đội tuyển dự Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia của trường THPT chuyên Phan Bội Châu chụp ảnh lưu niệm cùng thầy, cô giáo và ban lãnh đạo nhà trường



Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, năm nay tất cả 102 thí sinh và 26 cán bộ, giáo viên làm công tác giám thị đã được test sàng lọc Covid-19. Bên cạnh đó, trong quá trình các thí sinh dự thi, tỉnh này cũng đã tăng cường các cán bộ ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đến để hỗ trợ cho hội đồng thi. Đồng thời, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng sẵn sàng các phòng thi dự phòng và xây dựng phương án trong trường hợp có thí sinh thuộc diện F0 và F1.

Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2022, tỉnh Nghệ An tổ chức các môn thi, gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc.

Hình thức thi năm nay có một số thay đổi, như không tổ chức thi thực hành ở các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học. Đây cũng là 3 môn thi ở Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia THPT có thêm phần thi thực hành ngoài phần thi viết (riêng môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính).

Đây là kỳ thi nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy, học và cũng là cơ sở để Bộ GD&ĐT chọn đội tuyển quốc gia tham dự các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế.

Tác giả: Thanh Ngọc

Nguồn tin: kinhtedothi.vn