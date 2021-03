Trong tỉnh

Công an tỉnh Nghệ An vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Cơ sở doanh trại Công an TP. Vinh thuộc Công an tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư Dự án là 214 tỷ đồng.