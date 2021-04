Nghệ An chủ động phòng, chống dịch trong tình hình mới

Khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Theo đó, tỉnh Nghệ An chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch theo phương châm siết chặt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, ngăn chặn ngay sự lây lan từ ca bệnh đầu tiên, sẵn sàng đáp ứng với tình huống dịch lây lan ra cộng đồng.



Tỉnh lên kế hoạch bố trí 350 giường bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Nếu số bệnh nhân tiếp tục tăng, tùy thuộc diễn biến của dịch để huy động bổ sung nhân lực, trang thiết bị, mở rộng quy mô giường bệnh đáp ứng yêu cầu thu dung, điều trị. Trường hợp dịch diễn biến phức tạp, kích hoạt bệnh viện dã chiến hoạt động với quy mô 150 giường. Cùng với đó, tỉnh Nghệ An có kế hoạch bố trí các khu cách ly y tế tập trung tuyến tỉnh, tuyến huyện với quy mô 10.500 giường, trong đó tuyến tỉnh 6.090 giường, tuyến huyện 4.410 giường.



Tại Nghệ An, thời gian qua số lượng người nhập cảnh từ Lào về được cách ly lớn; số lượng chuyên gia, lao động kỹ thuật cao có nhu cầu nhập cảnh vào làm việc trên địa bàn tỉnh đông. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19; triển khai đường dây nóng nhằm tiếp nhận thông báo và tư vấn cho người dân liên quan đến dịch COVID-19; thành lập 8 tổ phản ứng nhanh và duy trì các chốt kiểm dịch tại cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn), Cảng Cửa Lò và sân bay Vinh.



Từ ngày 27/1 đến nay, toàn tỉnh đã cách ly cho 112 người tại cơ sở cách ly tuyến tỉnh, 295 người tại các cơ sở cách ly tập trung tuyến huyện; có 30.545 trường hợp trở về từ các địa phương khác tự nguyên quản lý theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú. Nghệ An chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Nguồn tin: Báo Tin tức