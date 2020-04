Nghệ An: Chủ động phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng

Trong tỉnh

Ngày 29/4/2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công điện Sở, ngành và các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020.