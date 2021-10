Nghệ An: Cho phép mở lại các hoạt động vui chơi, giải trí

Sáng 22/10, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định hoả tốc quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các loại hình dịch vụ, sản xuất kinh doanh, văn hoá tín ngưỡng, tập trung đông người,… trên địa bàn tỉnh được phép hoạt động kèm theo điều kiện đã được Sở Y tế Nghệ An công bố cấp độ dịch đến từng xã, huyện, thành phố và thị xã.

Nhiều hoạt động đáp ứng đủ điều kiện được phép hoạt động

Theo đó, hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời đảm bảo biện pháp phòng chống dịch (riêng đối với lực lượng vũ trang không hạn chế số lượng khi tổ chức cắm trại). Ở cấp độ 1 là không hạn chế số người; cấp độ 2 hạn chế có điều kiện.

Hoạt động trong nhà và ngoài trời, 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 hoặc có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn có hiệu lực theo quy định. Cấp độ 1 không hạn chế số lượng; cấp độ 2 từ 30 đến dưới 100 người. Riêng tổ chức đám cưới, đám tang có giám sát của chính quyền địa phương tại cấp 2, 3, 4.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, doah nghiệp, khu/cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế được phép hoạt động ở 4 cấp độ.

Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối; nhà hàng quán ăn, chợ truyền thống được phép hoạt động ở 3 cấp độ. Tuy nhiên, điều kiện đi kèm cần có kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như làm đẹp, massage, vũ trường, karaoke, quán bar, internet, trò chơi điện tử được phép hoạt động. Kèm theo điều kiện 100% người lao động phải được tiêm vắc-xin đủ liều; đã khỏi bệnh Covid-19 và có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực.

Hoạt động bán hàng rong, vé số, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự … không có điểm cố định phải có xét nghiệm SARS-CoV-2; đủ liều tiêm vắc-xin và xét nghiệm SARS-CoV-2 có hiệu lực.

Về lĩnh vực giáo dục, đào tạo trực tiếp phải đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Y tế.

Ngoài ra, các hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu diễn văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao được phép hoạt động…

Đặc biệt, không hạn chế việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau trong và ngoài tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn