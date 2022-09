Nghệ An: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy giày 30 triệu USD

Dự án nhà máy giày Ever Plus Nghệ An của Công ty EVER PLUS LIMITED (Đài Loan), vừa được tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư vào địa bàn. Có tổng vốn đầu tư 30 triệu USD ( 690 tỷ đồng), được thực hiện trên địa bàn các xã Tăng Thành và Long Thành (huyện Yên Thành), với thời gian là 50 năm.

Đây là dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, gia công các loại dày dép và nguyên phụ liệu dày dép các loại với công suất 6 triệu sản phẩm/năm, phục vụ xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Theo kế hoạch, nhà máy giày Ever Plus Nghệ An sẽ đưa dây chuyền sản xuất thứ nhất vào hoạt động từ quý IV/2022 đến quý III/2024; hoàn thành xây dựng, lắp đặt các dây chuyền còn lại và đưa nhà máy đi vào hoạt động từ quý IV/2024.

Trong 8 tháng năm 2022, tỉnh Nghệ An lọt vào tốp 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước (ảnh dự án Goertek Vina tại Nghệ An)

Dự kiến, khi đi vào hoạt động giai đoạn I, nhà máy sẽ giải quyết việc làm cho 6.000 lao động phổ thông, với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng và đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 110 tỷ đồng/năm.

Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, chủ đầu tư sẽ hoàn tất thủ tục thuê đất tại các xã Tăng Thành và Long Thành, huyện Yên Thành để đầu tư xây dựng văn phòng, nhà xưởng...

Vừa qua (17/9), báo cáo trước Thủ tướng Chính phủ cùng bộ, ban, ngành trong Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, tính từ năm 2019 đến nay, tỉnh Nghệ An đã thu hút được hơn 1,8 tỷ USD vốn FDI. Trong đó, có 4 dự án thuộc lĩnh vực sản xuất điện tử, công nghệ như: Goertek, Everwin, JuTeng, Luxshare ICT, với tổng vốn đầu tư gần 1,1 tỷ USD. Riêng, 8 tháng đầu năm 2022, tỉnh Nghệ An lần đầu tiên lọt vào tốp 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn