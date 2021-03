Nghệ An: Cầu bẫy người trên 'con đường tử thần' N5

Your browser does not support the video tag.

Quốc lộ 7C (hay còn gọi là đường N5) có chiều dài khoảng 50km, là tuyến vận chuyển nguyên liệu và kết nối kinh tế vùng Tây Nghệ An. Tuyến đường này được đầu tư với số vốn hàng nghìn tỷ đồng, thông xe kỹ thuật từ 3 năm trước.

Đến nay, dự án vẫn chưa khánh thành, nhưng đã nhiều lần phải chắp vá, sửa chữa do đường hư hỏng, xuống cấp.

Nhiều khe co giãn trên một số chiếc cầu ở đường N5 đã xuống cấp gây nhiều hệ lụy cho người đi đường.

Anh Nguyễn Quang An, một người dân trú tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trong thời gian qua, mỗi lần đi qua địa bàn huyện Đô Lương, anh đều cảm thấy bực bội vì cầu xuống cấp nhưng không có đơn vị nào đứng ra sửa chữa. Tình trạng này đã tồn tại trong nhiều tháng qua nhưng vẫn chưa được khắc phục.

Theo đánh giá của các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến việc tai nạn giao thông liên tục xảy ra trên tuyến đường này, ngoài việc người dân tham gia giao thông ý thức chưa cao, xe trọng tải lưu thông liên tục thì việc tuyến đường chưa hoàn thiện, thậm chí nhiều nơi đã hư hỏng nặng, xuống cấp buộc chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải nhiều lần sửa chữa, chắp vá là một trong những yếu tố cốt lõi.

Một người dân xin được giấu tên thông tin với chúng tôi, trong thời gian gần đây, tình trạng xe quá khổ, quá tải còn hoành hành đã khiến tuyến đường vốn đã "nát" nay còn phải "còng lưng gánh nặng", dẫn đến hư hỏng nhanh chóng hơn.

Theo quan sát của phóng viên, trên một số chiếc cầu như Cầu Trù Sơn, Cầu Sông Khuôn thuộc địa phận huyện Đô Lương đang xuống cấp khá nghiêm trọng. Nhiều mảng bê tông và và hệ thống cao su trên khe co giãn ở những chiếc cầu đã bị bong tróc và mất đi.

Quốc lộ 7C từ xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc đến xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương. Tuyến đường được khởi công từ tháng 8/2015, gồm 3 dự án: Đường nối từ Quốc lộ 7A đến đường N5 do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư, có chiều dài 29,1km, với tổng mức đầu tư trên 1.265 tỷ đồng.

2 dự án đường N5 và D4 trong khu kinh tế Đông Nam do Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam làm chủ đầu tư; trong đó đường N5 có chiều dài 6,9km, với tổng mức đầu tư trên 760 tỷ đồng; đường D4 có chiều dài 7,1km, tổng mức đầu tư 748 tỷ đồng.

Tháng 4/2017, tuyến đường này đã thông xe giai đoạn 1. Ngoài mục đích phục vụ cho việc vận chuyển Clinker từ Nhà máy xi măng Sông Lam tại huyện Đô Lương về Trạm nghiền và Cảng biển Nghi Thiết, tuyến đường này còn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển hạ tầng giao thông của Nghệ An.

Hệ thống đệm cao su trên những chiếc khe giãn nở bị bong tróc lộ ra những chiếc đinh ốc và khe hở gây mấy an toàn cho người tham gia giao thông.

"Đường được đầu tư hàng ngàn tỷ đồng mong mỏi sẽ đưa lại một tuyến đường đẹp với hệ thống cầu cống đẹp và biển hiệu hiện đại, thế nhưng N5 lại luôn xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng", một người dân ngao ngán nói.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn