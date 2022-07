Nghệ An: Cấp mới cho 66 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 16.470 tỷ đồng

UBND tỉnh Nghệ An vừa họp phiên thường kỳ tháng 7/2022 để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2022.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An về công tác thu hút đầu tư: Tính từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 66 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 16.470,6 tỷ đồng; điều chỉnh 68 lượt dự án.

Riêng, trong tháng (tính đến ngày 18/7/2022), trên địa bàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 08 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 1.643,6 tỷ đồng; điều chỉnh 05 lượt dự án.

Trong tháng 7, có 123 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2021 với tổng số vốn đăng ký thành lập 1.536,7 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Nghệ An đã có 1.203 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2021 với tổng số vốn đăng ký thành lập 12.740,98 tỷ đồng; 592 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 16,53%; 84 doanh nghiệp giải thể, giảm 9,67% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 20/7/2022, tổng kế hoạch đầu tư công đã giải ngân 3.472.818 triệu đồng, đạt 36,98% kế hoạch; trong đó, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân đạt 31,85% kế hoạch.

Thu ngân sách trên địa bàn 7 tháng đầu năm ước thực hiện 11.887 tỷ đồng, đạt 79,3% dự toán và bằng 104,1% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương 7 tháng ước thực hiện 17.105 tỷ đồng, đạt 55,1% dự toán.

Đặc biệt, mới đây, trong chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương cũng đã giúp tỉnh Nghệ An tháo gỡ một số điểm nghẽn và định hướng, đưa ra một số giải pháp mang tính đột phá để đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà đạt phát triển trong thời gian tới.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn