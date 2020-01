Nghệ An: Cặp đôi liên thủ mua bán ma túy cùng lĩnh án chung thân

Your browser does not support the video tag.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Đậu Thị Lan (SN 1960), trú tại phường Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An; Quang Thị Xuyết (SN 1972), trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Văn Trung (SN 1974), trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng giữa năm 2019, Xuyết đi chợ ở xã Tri Lễ thì gặp một người phụ nữ dân tộc H’Mông nhờ bán 2 bánh ma túy đá với giá 300 triệu đồng, hứa xong việc sẽ cho 20 triệu đồng. Xuyết đồng ý và sau đó liên hệ với Lan nhờ tìm khách mua ma túy. Xuyết nói với Lan, nếu bán với giá 300 triệu đồng thì sẽ được 4 triệu đồng, còn bán cao hơn thì Lan sẽ được hưởng phần chênh lệch đó.

Ba bị cáo tại phiên tòa.

Rạng sáng 23/8/2019, Xuyết mang bao bì xác rắn đựng 2 bánh ma túy đón xe khách đi xuống nhà Lan. Xuyết cầm ma túy đến chỗ Lan bán đồ ăn sáng, rồi ngồi chơi. Khoảng 8h, một thanh niên tên Vinh đến nhờ Lan bán 1 gói ma túy (khối lượng 1,31 gam) với giá 800.000đồng. Lan đồng ý. Không lâu sau, Trung tìm đến mua 400.000 đồng tiền ma túy. Khi Trung đến khu vực ngã ba Quán Bánh thì bị bắt giữ.

Trưa cùng ngày, sau khi bán đồ ăn sáng xong, Lan cầm bao bì chứa ma túy vào nhà. Đến 13h30, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Đậu Thị Lan.

Cơ quan điều tra xác định, đây là một vụ án đồng phạm, Đậu Thị Lan phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 2.000,31 gam ma túy, Quang Thị Xuyết phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 1.999 gam, Trung chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ 0,625 gam ma túy.

Các bị cáo cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX giảm nhẹ tội để trở về với gia đình. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Đậu Thị Lan và Quang Thị Xuyết phải chịu mức án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Trung bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin