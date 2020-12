Nghệ An: Cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh

Trước đó, nhận được đơn phản ánh của ông Nguyễn Quang Tài, trú tại xóm 13, xã Diễn An, huyện Diễn Châu. Tòa soạn MTĐT cử nhóm PV tìm hiểu thông tin và đăng tải bài viết: "Nghệ An: Dân tố xã bán đất rừng chưa chuyển đổi mục đích thành đất ở". Ngày 11/12/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn số 8774/UBND-TCD, dừng thi công công trình cửa hàng bán lẻ xăng dầu do Công ty CP Nông Thôn Mới làm chủ đầu tư do chưa được thuê đất, cấp đất, giao đất.

Xét văn bản số 6310/STNMT- QLĐĐ ngày 04/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả đối thoại với ông Nguyễn Quang Tài khiếu nại đề nghị kiểm tra, xác minh làm rõ nguồn gốc đất của cửa hàng bán lẻ xăng dầu và thương mại dịch vụ do Công ty CP Nông Thôn Mới làm chủ đầu tư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu giao UBND huyện Diễn Châu thành lập đoàn kiểm tra giải quyết đơn thư liên quan đến nguồn gốc đất khu vực Trại Trâu xã Diễn An để kiểm tra, kết luận cụ thể các nội dung. Làm rõ tính pháp lý của hồ sơ UBND huyện Diễn Châu đã giao đất và cấp lâm bạ năm 1998 cho hộ ông Nguyễn Quang Tài; hồ sơ giao đất và cấp GCNQSD đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân năm 1994,1996, 2003 và 2005; hồ sơ cấp GCNQSD đất lâm nghiệp cho 7 hộ gia đình (trong đó có hộ ông Nguyễn Quang Tài) vào năm 2001. Kết luận cụ thể nguồn gốc, chủ sử dụng, quá trình sử dụng, mục đích sử dụng của khu vực đất mà UBND huyện Diễn Châu đã có văn bản trình UBND tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư, thu hồi đất, cho thuê đất để thực hiện dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu và thương mại dịch vụ do Công ty cổ phần Nông Thôn Mới làm chủ đầu tư, phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Diễn Châu trả lời kết quả trước ngày 20/01/2021.

Đề nghị Công ty Cổ phần Nông Thôn Mới (chủ đầu tư dự án bán lẻ xăng dầu và thương mại dịch vụ tại xã Diễn An) dừng thi công tiếp việc xây dựng các hạng mục công trình trên diện tích đất của dự án (hiện nay chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa cấp GCNQSD đất, chưa guao đất) cho đến khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định về thuê đất.

Giao Sở TN-MT giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện Diễn Châu đã được UBND tỉnh giao tại văn bản này, tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý tiếp theo sau khi UBND huyện Diễn Châu có kết luận kiểm tra, trả lời công dân. Trong thời gian đang giải quyết đơn thư (chưa có Quyết định, văn bản giải quyết có hiệu lực) Sở TN-MT chưa được thực hiện tiếp các thủ tục về thuê đất cấp GCNQSD đất trên diện tích đất thực hiện dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu và thương mại dịch vụ tại xã Diễn An- huyện Diễn Châu.

Tuy nhiên, tại công văn số 4590/STNMT - QLĐĐ ngày 09/9/2020 của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An trả lời: ‘Diện tích 5.278,6 m­­­2 đất tọa lạc tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu mà UBND tỉnh Nghệ An giao cho Công ty cổ phần nông thôn mới thuê theo Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 29/7/2020, trong đó có 3.762,8 m2 đất nông nghiệp (đất rừng sản xuất) do UBND xã Diễn An quản lý’ là không có cơ sở, không đúng trình tự thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật,mà phần diện tích đất này thuộc đất lâm nghiệp được UBND huyện Diễn Châu giao cho ông Tài theo quyết định số 395/1998 QĐ-UB ngày 16/12/1998.

Mặc dù, đã có công văn của UBND tỉnh yêu cầu dừng thi công tiếp các hạng mục tại khu dự án này vì chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa cấp GCNQSD đất, chưa giao đất nhưng Công ty này đã ồ ạt xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu gần một năm nay mà UBND xã Diễn An cũng như UBND huyện Diễn Châu vẫn lặng im để họ ngang nhiên thi công khi chưa hoàn tất thủ tục.

Từ những việc làm sai trái, coi thường kỹ cương phép nước trên, qua thông điệp này chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương cũng như các ngành các cấp có thẩm quyền phải có biện pháp quản lý tài nguyên của đất nước một cách chặt chẽ hơn, đúng nguyêt tắc hơn, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh để đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân cũng như doanh nghiệp.

