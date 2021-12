Nghệ An: Cần thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ của Lâm trường Đồng Hợp?

Đơn xin cấp GCNQSDĐ không có chữ ký xác nhận của Sở TNMT

Tranh chấp đất đai luôn là đề tài nóng dẫn đến khiếu kiện kéo dài, gây bất ổn xã hội. Sự việc tranh chấp đất giữa Lâm trường Đồng Hợp và người dân xóm Rộc Vó, nay là xóm Long Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cũng không nằm ngoại lệ.

Your browser does not support the video tag.

Mặc dù đã có văn bản đối thoại giữa chính quyền và người dân; văn bản trả lời của các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Nghệ An nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Vì sao?

Sau phản ánh của Pháp luật Plus về việc, người dân Tam Hợp đề nghị xác minh làm rõ tính pháp lý, cũng như quy trình cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho Lâm trường Đồng Hợp có đúng quy định pháp luật?.

Ngày 03/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Nghệ An có văn bản trả lời quý báo như sau: “….Theo kết quả kiểm tra, xác minh của Sở TNMT (Tổ công tác liên ngành được thành lập theo Quyết định số 115/STNMT-QLĐĐ ngày 18/2/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) và của Thanh tra tỉnh (Tổ công tác liên ngành được thành lập theo Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh) thì việc UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Lâm trường Đồng Hợp năm 2003 là đúng quy định của pháp luật” - Trích văn bản trả lời của Sở TNMT Nghệ An.

Để rộng đường dư luận, cũng như nhìn nhận sự việc được khách quan nhiều chiều, ngày 22/12/2021, phóng viên đã có buổi làm việc trực tiếp với Sở TNMT, về quy trình cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho Lâm trường Đồng Hợp và một số nội dung liên quan tới đơn phản ánh của người dân Long Thành.

Tiếp phóng viên là ông Võ Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở TNMT Nghệ An, ông Ngọc vẫn khẳng định: "Việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ của Lâm trường Đồng Hợp là đúng pháp luật".

Khi phóng viên đưa ra căn cứ; Đơn xin đăng ký QSDĐ của Lâm trường Đồng Hợp không có chữ ký xác nhận của Sở TNMT tỉnh Nghệ An, ông Ngọc lý giải: “Trong đơn không có chữ ký xác nhận của Sở TNMT là vì, trong tờ trình số 36 đã có thông tin đầy đủ của Sở TNMT rồi”.

Điều đáng nói là tờ trình số 36 của Sở TNMT gửi UBND tỉnh Nghệ An ghi ngày 28/8/2003 nhưng 01 ngày sau đó Giấy chứng nhận QSDĐ của Lâm trường Đồng Hợp đã ra đời (29/8/2003).

Trả lời câu hỏi của phóng viên về Giấy chứng nhận QSDĐ của Lâm trường Đồng Hợp lại không có số vào sổ, ông Ngọc đưa ra ý kiến: “Do anh em sơ suất nên chưa ghi số vào sổ”.

Dư luận đặt câu hỏi, chỉ trong có 01 ngày cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã thẩm định, phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho Lâm trường Đồng Hợp có đúng quy định của pháp luật.

Hơn nữa, Giấy chứng nhận QSDĐ của Lâm trường có số diện tích lớn, vậy mà từ khi trình tới khi cấp Giấy chứng nhận QSDĐ chỉ vỏn vẹn 01 ngày?

Chính vì sự không minh bạch này, phóng viên tiếp tục phải đưa ra bản đồ địa giới hành chính, được đo vẽ theo Chỉ thị 364 và đặt câu hỏi; Lâm trường Đồng Hợp không có tên trên bản đồ này - về tình tiết này, phía Sở TNMT không đưa ra câu trả lời, mà đưa cho phóng viên tờ bản đồ để phóng viên đối chiếu.

Tuy nhiên, tờ bản đồ này không có đường kinh tuyến, không có chữ ký của cơ quan có thẩm quyền xác nhận (bản đồ photo).

"Phải chăng, từ những tình tiết nêu trên mà sự việc 42 hộ dân ở xóm Long Thành đã gửi nhiều đơn thư tới cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An về việc; 42 hộ dân tại xóm Long Thành đã có danh sách từng hộ, có tên tại các thửa đất trồng rừng, được kiểm đếm số thửa, ghi rõ diện tích, có xác nhận của chính quyền nhưng người dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ? (danh sách kèm theo đơn) "- ông Ngọc cho biết: "Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho 42 hộ là trách nhiệm của UBND huyện Quỳ Hợp". Đồng thời ông Ngọc giao cho ông Hùng cán bộ Sở trả lời.

Về nội dung trên, ông Hùng cán bộ Sở TNMT cho biết thêm: "Việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho 42 hộ dân, Sở phải rà soát, đo đạc lại diện tích, tránh tình trạng, người cấp nhiều người cấp ít. Vì vậy nên chưa thể cấp Giấy chứng nhận cho 42 hộ dân được".

Huyện nói có, Sở TNMT nói phải xem xét, đo đạc lại

Ngày 23/12/2021, phóng viên tới làm việc với UBND huyện Quỳ Hợp về việc, 42 hộ dân tại xóm Long Thành đã có danh sách từng hộ, có tên tại các thửa đất trồng rừng, được kiểm đếm số thửa, diện tích, có xác nhận của chính quyền nhưng người dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ?

Về vấn đề này, ông Lê Sỹ Hào, Trưởng phòng TNMT huyện Quỳ Hợp đã đưa ra ý kiến như sau: “Hiện chúng tôi đã lập hồ sơ chuẩn bị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho 42 hộ dân, theo Nghị định 2002. Đáng lẽ cấp trước đó nhưng do dịch Covid nên mọi việc bị tồn động lại.

Những diện tích mà người dân Long Thành đang sử dụng ổn định, không có tranh chấp thì việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ (trong danh sách kèm theo) cho người dân là không có gì phải bàn cãi, phải cấp cho dân thôi.

Vấn đề là người dân muốn cấp theo Nghị định 2003 nên đã lấn sang đất của Lâm trường Đồng Hợp. Vì vậy chúng tôi đành phải chờ ý kiến của tỉnh..” - ông Hào cho biết.

Như vậy, cùng một nội dung nhưng phía Sở TNMT nói một đằng, phòng TNMT huyện nói một kiểu, dân biết tin vào đâu?.

Trao đổi với người dân xóm Long Thành, ông Hồ Văn Phin cho biết: “Chúng tôi là những người đi khai hoang trồng rừng từ 1980, sinh sống ổn định ở xóm Long Thành này đã hơn 40 năm.

Bây giờ chính quyền nói, chúng tôi đang trồng rừng trên đất của Lâm trường Đồng Hợp, điều này là hết sức vô lý. Đặc biệt, khi cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho Lâm trường người dân chúng tôi không được biết, cũng không có quyết định thu hồi đất.

Hiện 42 hộ dân chúng tôi đã được chính quyền xác nhận số ô, thửa, ghi rõ diện tích, tôi đề nghị chính quyền cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân để chúng tôi ổn định cuộc sống, an tâm lao động sản xuất...”

"Chính quyền xác nhận người dân xóm Long Thành sinh sống từ 1980. Thế nhưng, Giấy chứng nhận QSDĐ của Lâm trường "ra đời" 2003. Chúng tôi có trước Lâm trường thì làm sao nói chúng tôi lấn chiếm đất của Lâm trường được?." - ông Phin đặt câu hỏi.

Rõ ràng có sự tranh chấp diện tích đất giữa Lâm trường Đồng Hợp với người dân xóm Long Thành đã nhiều năm nay nhưng chưa được chính quyền giải quyết dứt điểm, dẫn tới người dân khiếu kiện kéo dài gây mất an ninh trật tự…

Từ những căn cứ nêu trên, Pháp luật Plus kính chuyển tới lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các cơ quan chuyên môn xem xét lại toàn bộ tính pháp lý của Giấy chứng nhận QSDĐ của Lâm trường Đồng Hợp, đồng thời giải quyết dứt điểm quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân xóm Long Thành, Tam Hợp./.

Năm 1980-1981, các hộ dân được ông Nguyễn Hữu Đợi, nguyên Bí thư huyện Ủy huyện Quỳ Hợp, người gắn liền với công trình thế kỷ đưa đến xóm Rộc Vó, xóm Vắng, (nay là xóm Long Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghê An) để xây dựng vùng kinh tế mới. Tại đây, người dân cần cù, nỗ lực, khai hoang trồng trọt để phát triển kinh tế và mưu sinh, họ sống ổn định từ đó đến nay, không có tranh chấp với bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Năm 1994 đến 2003, thực hiện Dự án trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, (còn gọi là Dự án 327) được sự vận động của chính quyền địa phương, các hộ dân đã đưa diện tích đất đang trồng sắn, đậu vào trồng keo và bạch đàn. Tuy nhiên năm 2003, UBND xã Tam Hợp, phòng Địa chính, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (thuộc UBND huyện Quỳ Hợp) đã lập hồ sơ trình UBND tỉnh Nghệ An, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho Lâm trường Đồng Hợp, bao trùm lên toàn bộ diện tích đất (đất ở, đất sản xuất, đất khai hoang, đất ao, hồ) của các hộ dân, gây khiếu kiện nhiều năm nay. Lý giải về vấn đề này, anh Hồ Văn Thắng (người có tên trong đơn phản ánh) nêu: “Một hồ sơ hết sức quan trọng dùng để làm căn cứ xác minh, giải quyết tranh chấp đất dai là bản đồ địa giới hành chính xã Tam Hợp, được đo vẽ theo Chỉ thị số 364-CT, ngày 06/11/1991 của Hội đồng bộ trưởng. Bản đồ này thể hiện rất rõ đơn vị Hành chính xóm Rộc Vó, xóm Vắng (nay là xóm Long Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp) rất rõ ràng. Tuy nhiên, bản đồ này lại không thể hiện một chi tiết nào chứng minh là đất của Lâm trường Đồng Hợp hay Lâm nghiệp Sông Hiếu như cán bộ huyện Quỳ Hợp, cán bộ xã Tam Hợp trả lời cho các hộ dân chúng tôi....

Tác giả: Nhóm PV pháp luật

Nguồn tin: Pháp luật Plus