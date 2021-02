Cách ly khẩn cấp người phụ nữ ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, chị N.T.A.T ở khối Quang Trung, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai là Nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH MICSUI, tại Tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm, Hà Nội, khác phòng làm việc với bệnh nhân mắc COVID-19. Ngày 05/02/2021, chị A.T có tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được CDC Hà Nội xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sáng 15/2 là chị Nguyễn Thị Huyền (phiên dịch viên cho bệnh nhân người Nhật đã tử vong) trong khoảng 2 phút, quá trình tiếp xúc cả 2 bên đều không mang khẩu trang. Đến 13h30 ngày 07/02, chị A.T cùng chồng, 2 con và giúp việc về quê tại khối Quang Trung, phường Quỳnh Phương bằng xe riêng của gia đình. Trong 1 tuần qua, chị T. tiếp xúc gần với khoảng 60 người, hiện được xác định là F2. Vào sáng 12/02 (tức mồng 1 Tết), chị A.T có đi đền Cờn cùng mẹ chồng và 2 con nhưng không vào, chỉ ở ngoài trông xe và các cháu.

Đến ngày 15/2 (tức mồng 4 Tết), chị T. nhận được tin nhắn từ công ty nên ở nhà. Sau khi nắm được thông tin, Trung tâm Y tế TX Hoàng Mai đã tổ chức cách ly y tế chị N.T.A.T tại Trạm Y tế Quỳnh Phương, kể từ 11h ngày 15/2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của chị N.T. A.T cùng chồng và bố mẹ chồng gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ngay trong chiều nay (15/2) sẽ có kết quả xét nghiệm của cả gia đình chị T.

HIện, Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế Hoàng Mai đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn khu vực cách ly y tế và khu vực nhà chị T. theo quy định. Đồng thời, tiếp tục điều tra các trường hợp F2 của chị A.T. để tổ chức cách ly y tế tại nhà và chỉ đạo các trạm y tế phun hóa chất khử khuẩn khu vực nhà ở của các trường hợp F2 trên địa bàn.

Tác giả: Hiến Chương

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An