Nghệ An: Ca nhiễm COVID-19 ở Đô Lương đi kiểm tra nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người

Ngày 23/6, theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện Đô Lương, Nghệ An, lịch trình dịch tễ của ca nhiễm Đ.X.K. (SN 1979) cụ thể như sau, từ ngày 1/6- 4/6, làm việc tại Công an huyện Đô Lương nhiều nhất là tại phòng máy, tiếp xúc với cán bộ đội về trật tự xã hội; tại bộ phận 1 cửa Công an huyện, ăn cơm tập trung tại nhà ăn có giãn cách.

Ngày 4/6, 17h về Nghĩa Đàn bằng xe riêng tiếp xúc với mẹ tại xóm Thọ Đông, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, không tiếp xúc với ai đến 20h cùng ngày, về nhà riêng tại phường Quang Tiến, TX Thái Hòa tiếp xúc với vợ và con.

Ngày 5/6, ở nhà, vào lúc 19h - 19h30 ngồi ăn tại quán hải sản B52 phường Long sơn, TX Thái Hòa cùng với 3 người ngồi ngoài trời không đi lại tiếp xúc với ai. Trong quán cùng lúc có trường hợp F0 N.Q.B. sau đó 19h30 về nghỉ tại nhà riêng ở TX Thái Hòa.

Sáng 6/6, ăn sáng với bạn tại quán Nhất Nướng, phường Long sơn, TX Thái Hòa. Tại đây, có gặp 5 ngườikhoảng 20 phút, đều trú tại TX Thái Hòa. Sau đó, đi với bạn ra tại khu đô thị Long Sơn 4 Thái Hòa đến 11h cùng ngày rồi về nhà riêng đến hết ngày 6/6.

Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19

Ngày 7/6, 5h di chuyển bằng ô tô riêng đến Công an huyện Đô Lương. Từ ngày 7/6 - 8/6, làm việc tại đơn vị.

Ngày 9/6, 6h30, ăn sáng tại đơn vị có tiếp xúc với nhiều người. Sau đó, làm việc với đoàn kiểm tra tại đội đến 8h30 cùng ngày đưa đoàn đến Công an xã Hồng sơn bằng xe ô tô cùng 2người đến nơi tiếp xúc với Chủ tịch UBND xã và ban Công an xã Hồng sơn. Đến 9h30, về Công an huyện bằng ô tô riêng.

Ngày 11/6, từ 9h-10h cùng đồng nghiệp đi kiểm tra PCCC tại nhà hàng Thất Trường, K4, Thị trấn tiếp xúc trực tiếp với gia đình chủ quán gồm 3 người. Từ 10h-11h kiểm tra Quán Chung Còi, khối 4 Thị trấn tiếp xúc trực tiếp với 2 người. Từ 13h-14h kiểm tra tại quán Cafe KL, khối 4, thị trấn tiếp xúc trực tiếp với 2 người. Từ 16h-17h kiểm tra quán Cafe Win tiếp xúc trực tiếp với 2 người. Trong quá trình kiểm tra tại các cửa hàng đều mang khẩu trang. Đến 17h30 di chuyển bằng xe riêng về nhà mẹ tại xã Nghĩa Lộc đến 20h30 về nhà riêng tại TX Thái Hòa.

Ngày 12-13/6, về ở tại nhà riêng mẹ tại Nghĩa Lộc và nhà riêng tại TX Thái Hòa. Trưa ăn cơm tại nhà cậu tại xóm Khánh Tiến, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Chiều 13/6, ăn cơm tiếp xúc với 7 người anh em trong gia đình tại nhà mẹ xóm Thọ Đông, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn.

Ngày 14/6, 5h sáng đi ô tô riêng đến đơn vị Công an huyện. Sáng từ 7h-8h, làm việc với nhà nghỉ 69 Lạc sơn. Chiều cùng ngày từ 15h30 làm việc trực tiếp với nhà nghỉ Hợp Nhất, xã Bồi sơn. Từ 16h- 16h30 làm việc trực tiếp với chủ nhà nghỉ Đại Phát ở xã Trung sơn tại phòng làm việc.

Sáng 17/6, giao ban tuần tại tầng 3 đơn vị cùng với cán bộ huyện và xã. Sáng 18/6, giao ban trực tuyến tại tầng 2 đơn vị tiếp xúc với 2 người. Ngày 21/6/2021 xét nghiệm PCR do Bệnh viện Cửa Đông tổ chức. Kết quả âm tính.

8h ngày 22/6, khi nghe thông tin trường hợp F0 N.Q.B. đã khai báo y tế tại Trạm Y tế thị Trấn và được thực hiện cách ly tập trung tại trường Mầm non thị trấn.

Ngày 23/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, có thêm ca nhiễm COVID-19. Đây là 2 ca F1 chuyển thành F0, đã được cách ly từ trước. Ca nhiễm là Đ.X.K, giới tính nam (SN 1979), địa chỉ ở huyện Đô Lương, là F1 của bệnh nhân N.Q.B đã được công bố trước đó.

Trước khi được phát hiện, bệnh nhân Đ.X.K được cách ly tại Trường Mầm non thị trấn Đô Lương.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn