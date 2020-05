Nghệ An: Buộc cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm phải tháo dỡ công trình vi phạm

Cụ thể, trong Quyết định số 1599/QĐ-UBND do phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh ký ngày 23/5 vừa qua đã chỉ ra 3 hành vi mà Cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm vi phạm với tổng mức phạt là 110 triệu đồng.

Đó là chiếm đất thuộc Di tích Lịch sử-Kiến trúc Nghệ thuật Quốc gia Đền Hữu (đứng chân ở xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương) với diện tích lấn chiếm là 3.743m2. Hành vi này bị xử phạt 35 triệu đồng và buộc cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm phải trả lại diện tích đất đã chiếm thuộc Di tích Quốc gia Đền Hữu.

Diện tích mà chùa Linh Sâm xây dựng trái phép là 5.700m2 gồm 6 hạng mục.

Ngoài ra, Cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm cũng xây dựng công trình chiếm đất thuộc Di tích Đền Hữu (9 công trình, phần công trình vi phạm) bị phạt 55 triệu đồng và buộc phải tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm.

Bên cạnh đó, Cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm còn chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với diện tích 1.585,5m2. Hành vi này bị phạt 20 triệu đồng và buộc cơ sở tôn giáo này phải khôi phục lại tình trạng ban đầu (tháo dỡ 6 công trình, phần công trình vi phạm) và trả lại đất đã lấn chiếm.

Trước đó, khoảng tháng 8/2019 dù chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý nhưng chủ đầu tư đã ồ ạt cho xây dựng chùa Linh Sâm. Sau khi rất nhiều lần người dân xã Thanh Yên có ý kiến thì chính quyền Thanh Chương mới có thông báo đình chỉ thi công công trình.

Tổng mức phạt cho 3 hành vi mà Cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm vi phạm là 110 triệu đồng.

Trước thông tin “dồn dập” của dư luận, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo làm rõ sự việc. Bằng chứng là ngày 5/12/2019 Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh đã ký Văn bản số 3069/SVHTT-DSVH gửi UBND tỉnh Nghệ An đã khẳng định: Hiện trên khuôn viên được khoanh vùng bảo vệ I của Di tích Quốc gia Đền Hữu đang bị chùa Linh Sâm xây dựng trái phép lấn chiếm.

Diện tích mà “chùa chui” này “xẻo thịt” là 5.700m2 gồm 6 hạng mục như: Tam Quan, Tam Bảo, Nhà Tổ, Tả-Hữu Vu, Điện Mẫu và Nghi Môn. Trước sai phạm nghiêm trọng này trong Công văn số 3069 Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An đã đề nghĩ UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định tại Điều 13 của Luật Di sản văn hóa.

UBND huyện Thanh Chương đã họp hội đồng kỷ luật các cán bộ liên quan đến vụ xây chùa Linh Sâm trái phép. Kết quả: kỷ luật hình thức cảnh cáo 3 cán bộ xã Thanh Yên gồm: ông Nguyễn Văn Dũng (cán bộ địa chính xã); ông Lê Hồng Long (bí thư Đảng ủy xã, nguyên chủ tịch UBND xã) và ông Nguyễn Cảnh Điền (phó chủ tịch UBND xã). Riêng ông Bùi Trung Thông - cán bộ văn hóa xã Thanh Yên bị khiển trách.

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn