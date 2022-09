Nghệ An: Bổ sung mức phạt đối với vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Quỳnh Lưu

Thông tin từ UBND huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An cho biết, huyện này vừa có quyết định bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Huy Dũng (41 tuổi), trú xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc. Ông Dũng là người đã tổ chức khai thác khoáng sản trái phép ở lèn Thung Buồng, xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu).

Trước đó, sau khi báo chí phản ánh, huyện Quỳnh Lưu đã xử phạt ông Dũng 50 triệu đồng vì khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Thung Buồng. Khối lượng khoáng sản đã khai thác xác định được là 180 m3.

Khai thác khoáng sản trái phép ở Thung Buồng. Ảnh: ITN

Ông Dũng có nhiều tình tiết tăng nặng, đó là sau khi vi phạm có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm; vi phạm hành chính có quy mô lớn. Ngoài khoản tiền phạt chính, huyện Quỳnh Lưu còn quyết định xử phạt bổ sung, buộc ông Dũng nộp vào ngân sách Nhà nước 907 triệu đồng. Đây là khoản tiền tương đương giá trị 1 chiếc máy múc do Hội đồng định giá của UBND huyện Quỳnh Lưu đưa ra. Chưa hết, huyện Quỳnh Lưu còn buộc người này thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn; Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và xác minh để xử lý hành vi vi phạm. Đồng thời, tịch thu toàn bộ giá trị khoáng sản bị khai thác trái phép được quy đổi bằng tiền là 9 triệu đồng. Ngoài ra, Công an huyện Quỳnh Lưu đang điều tra mở rộng thêm để tiếp tục xử lý các đối tượng.

Mức xử phạt bổ sung thêm 350 triệu đồng là khoản tiền tương đương với tang vật bị tạm giữ là máy múc nhãn hiệu HUYNDAI ROBEX 2900LC-7. Máy múc này thuộc sở hữu của một doanh nghiệp đóng tại thị xã Hoàng Mai, được ông Dũng dùng để khai thác khoáng sản trái phép.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, ông Lê Huy Dũng - người tổ chức khai thác khoáng sản trái phép đã bị xử phạt với khoản tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

