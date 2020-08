Nghệ An: Bịa chuyện thiếu niên bị g.i.ế.t, giấu x.á.c trong tủ đông lạnh

Cơ quan công an làm việc với H. về việc H. đăng tải thông tin bịa đặt về vụ án mạng ở địa phương - Ảnh: L.CAO

Ngày 17-8, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An phối hợp với Công an xã Diễn Bích triệu tập P.V.H. (15 tuổi, ngụ xóm Hải Nam, xã Diễn Bích) để làm rõ hành vi H. đăng tải thông tin bịa đặt trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận.

Trước đó, ngày 15-8, trên trang cá nhân P.H. có đăng tải một số hình ảnh cháu N.V.Q. (ngụ xóm Hải Nam, xã Diễn Bích) bị nhốt trong tủ đông lạnh.

Nội dung bài viết chia sẻ: "Mới đây Công an huyện Diễn Châu cho biết một thi thể của một cháu bé tên N.V.Q. đã tử vong trong một chiếc tủ lạnh do em ấy bỏ nhà ra đi không may bị quân côn đồ giết và cướp tài sản. Chia buồn cùng gia đình em...".

Đến 12h trưa 16-8, bài viết trên được gỡ bỏ. Nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ lại bài viết trên khiến dư luận hoang mang về một vụ án mạng.

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ không có chuyện một thiếu niên ở xã Diễn Bích bị giết, cướp tài sản rồi giấu xác trong tủ đông lạnh như trên.

Thông tin H. đăng tải trên mạng xã hội về một thiếu niên bị giết, giấu xác trong tủ đông lạnh là sai sự thật - Ảnh: L.CAO

Làm việc với cơ quan công an, H. khai nhận là người đã đăng tải nội dung và hình ảnh nêu trên lên trang cá nhân của mình với mục đích trêu đùa.

Một cán bộ điều tra cho biết với hành vi trên H. có thể bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng theo Nghị định 15/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Tác giả: D.HÒA