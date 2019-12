Nghệ An: Bị nhắc lại chuyện cũ năm 17 tuổi, người đàn ông dùng dao đâm chết người

Your browser does not support the video tag.

Ngày 30/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Lê Đình Trường (SN 1969), trú tại xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 18/8/2019, Trường mang theo một con dao mẹo đến nhà ông Trần Hữu Hợi, trú cùng xóm để mài dao về khoét ống điếu cày. Tại thời điểm này, gia đình ông Hợi tổ chức ăn uống tại nhà và có mời khách. Lê Đình Trường đang mài dao nên để con dao của mình tại giếng rồi vào cùng tham gia ăn uống. Quá trình ăn uống, Lê Đình Trường và ông Nguyễn Tư B. (SN 1961), trú cùng xã nhắc lại chuyện cũ lúc Trường 17 tuổi thì bị ông B. đánh. Sau đó, hai người cãi nhau.

Bị cáo Lê Đình Trường.

Thấy thế, ông Hợi khuyên Trường đi về. Con trai ông Hợi sau đó đã đưa Trường về nhà. Khi về đến nhà, nghe nói cháu của Trường đang chơi ở nhà hàng xóm nên người đàn ông này quay lại nhà ông Hợi để uống rượu và lấy con dao để quên. Khi quay lại nhà ông Hợi, Trường đến giếng lấy con dao và dắt vào trong lưng quần rồi lấy áo che lại. Tiếp đó, Trường lại bàn uống nước giữa sân cùng ông Hợi và ông B.

Tại đây, họ tiếp tục cãi nhau về chuyện hồi 17 tuổi. Hai người thách thức nhau ra giữa sân. Khi ra phía sân ngoài, thấy ông B. giơ tay định đấm thì Trường lấy dao đâm ngang một phát trúng vào mạn sườn trái của ông B. Thấy ông B. kêu mình bị đâm, mọi người có mặt lại căn ngăn và tước lấy con dao trên tay Trường.

Nạn nhân do vết thương quá nặng, mất nhiều máu đã tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Trường bỏ trốn ở núi thuộc xã Thanh Hòa. Trốn được một lúc, Trường về nhà thay quần áo và đến UBND xã Thanh Hòa xin đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho biết vì ông B. định giơ tay đánh nên lấy con dao đâm chết người. Bị cáo cho rằng có chút hơi men nên không kiềm chế được bản thân.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Đình Trường 20 năm tù về tội Giết người. Về phần dân sự buộc bị cáo phải đền bù cho gia đình bị hại số tiền 199 triệu đồng (Trừ đi số tiền 20 triệu gia đình bị cáo đã bồi thường).

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin