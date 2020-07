Nghệ An: Bị bán sang Trung Quốc làm vợ nơi xứ người suốt 8 năm ròng rã

Ngày 29/7, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An vừa điều tra, làm rõ đường dây mua bán người, bắt giữ 1 đối tượng liên quan.

La Thị May tại cơ quan điều tra.

Trước đó, 2 nạn nhân L.T.M. (SN 1966) và L.T.T. (SN 1976) cùng trú tại xã Yên Na (Tương Dương) được lực lượng chức năng tổ chức giải cứu thành công và trở về sau 8 năm bị lừa bán làm vợ tại Trung Quốc. Trở về quê hương, 2 nạn nhân đã “tố” mẹ mìn nhẫn tâm bán mình sang xứ người.

Cụ thể, vào giữa năm 2013, nghe lời dụ dỗ của một người quen về việc sang Trung Quốc sẽ có việc làm lương cao nên cả 2 đã đồng ý.

Tuy nhiên, sau khi vượt biên qua Trung Quốc, cả 2 đã bị một nhóm người ép phải lấy chồng. M. được một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ với giá 2 vạn nhân dân tệ, còn T. được người khác mua với giá 3 vạn nhân dân tệ và sống như vậy cho đến khi được giải cứu.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Tương Dương đã xác định đối tượng buôn bán người là La Thị May (SN 1986, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn), đang có mặt tại địa phương. Công an huyện Tương Dương đã tiến hành bắt giữ đối tượng này.

Bước đầu, “mẹ mìn” khai nhận, do có chị ruột ở bên Trung Quốc nên thỉnh thoảng qua lại thăm chị bằng cách vượt biên trái phép.

Vì vậy, May có quen biết một số đối tượng trong đường dây mua bán người và được các đối tượng rủ rê về địa phương tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc để bán.

Hám lợi, La Thị May đồng ý và nhờ người quen tìm người với chiêu bài sang Trung Quốc làm việc lương cao.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus