Nghệ An: Bắt “trùm” cho vay nặng lãi với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng

Ngày 23/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Viết Trà (31 tuổi), trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo đó, vào cuối tháng 5/2020, qua nắm tình hình địa bàn, trinh sát phát hiện một đường dây cho vay tín dụng đen với số tiền và số người tham gia cực lớn. Nhận thấy tình hình phức tạp, Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Qua xác minh, ban chuyên án phát hiện Trần Viết Trà là kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi này. Trần Viết Trà được xác định là đối tượng có mối quan hệ phức tạp, thủ đoạn trong đường dây này hết sức tinh vi và ma mãnh.

Đối tượng Trần Viết Trà bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Để uy hiếp các con nợ, Trần Viết Trà quy tụ những đối tượng có tiền án trên địa bàn để làm chân tay cho mình. Ban chuyên án xác định có gần 400 người đã vay tiền của Trà với số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Đối tượng này đã tổ chức cho vay tín dụng đen với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 108% - 180%/năm. Phương thức và thủ đoạn của đường dây do Trần Viết Trà cầm đầu rất tinh vi.

Nếu con nợ không trả tiền đúng hẹn, ông “trùm” này sẽ cho đệ tử đến đòi nợ. Nếu con nợ chây ỳ, đàn em của Trà sẽ đe dọa, uy hiếp, thậm chí là chụp ảnh đưa lên mạng bôi nhọ danh dự. Bị uy hiếp nhưng các nạn nhân không dám tố cáo lên cơ quan chức năng vì sợ đồng bọn của Trà trả thù. Thậm chí, có những con nợ phải bán cả nhà cửa bỏ đi biệt xứ để tránh sự truy lùng của chúng. Mọi giao dịch đều được Trà quản lý trên máy tính.

Sau thời gian dài kỳ công theo dõi, thu thập đủ chứng cứ và tài liệu, ban chuyên án đã phối hợp với công an địa phương bắt khẩn cấp đối tượng Trần Viết Trà về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khám xét nơi ở của Trần Viết Trà, lực lượng công an thu giữ 1 bộ máy vi tính, 1 ĐTDĐ, 90 tờ giấy vay tiền, 12 hợp đồng cầm đồ, 1 quyển sổ ghi chép nợ và hơn 1 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Theo cán bộ điều tra trong ban chuyên án, mọi hoạt động cho vay đều được Trần Viết Trà quản lý trên mạng. Qua kiểm tra trên phần mềm quản lý cho vay trên máy tính của Trần Viết Trà, ban chuyên án xác định đối tượng này cùng đồng bọn đã tổ chức cho 349 người vay với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Theo tính toán, số tiền lãi Trà được hưởng là 7 tỷ đồng. Được biết, Trần Viết Trà đã nhận về 2 tỷ đồng, số còn lại các con nợ vẫn chưa thanh toán.

Quá trình điều tra, phòng Cảnh sát Hình sự đã làm việc với một số bị hại. Bước đầu, Trần Viết Trà đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, chuyên án vẫn đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn