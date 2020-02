Nghệ An: Bắt ba đạo tặc thực hiện 14 vụ phá hòm công đức trộm tiền

Ba "đạo tặc" chuyên đột nhập đền chùa trộm tiền công đức bị bắt giữ (Ảnh: Mai Hậu)

Công an huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng thực hiện 14 vụ trộm hòm công đức trên địa bàn

Đầu tháng 1/2020, Công an huyện Đô Lương liên tiếp nhận đơn trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào các di tích, đền chùa trộm tiền công đức.

Trường hợp cụ thể ngày 9/1/2020, điện Nha Vy thuộc xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương bị kẻ gian cạy hòm công đức lấy toàn bộ số tiền bên trong là 2 triệu đồng; trước đó đền Bàu Cố tại xã Hiến Sơn (huyện Đô Lương) bị kẻ gian đột nhập phá hòm công đức lấy đi 10 triệu đồng...

Trước những sự việc gây hoang mang và bức xúc cho nhân dân, Công an huyện Đô Lương đã thành lập Chuyên án 120T để đấu tranh triệt xóa. Tuy nhiên quá trình điều tra gặp không ít khó khăn như thời điểm gây án không có nhân chứng, các bằng chứng tại hiện trường đều được xoá bỏ, sự việc xảy ra không được trình báo liền mà báo lại sau…

Sau hơn một tuần điều tra, với các biện pháp nghiệp vụ Ban chuyên án đã xác định những đối tượng nghi vấn. Lệnh bắt khẩn cấp đối với ba đối tượng được thực hiện gồm Nguyễn Công Thắng (SN 1990); Nguyễn Công Lý (SN 1990) cùng trú tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương và Đào Văn Biên (SN 1990) trú tại xã Minh Sơn, huyện Đô Lương.

Tại CQĐT các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, từ tháng 10/2019 - 1/2020, các đối tượng đã rủ nhau quan sát các đền, chùa có hòm công đức bên trong thì tổ chức đột nhập phá khóa trộm tài sản.

Thời điểm thực hiện là vào đêm khuya vắng người, cả ba sẽ đi cùng nhau chia nhau nhiệm vụ canh gác và phá hòm công đức bằng xà cạy để cạy. Cả ba khai nhận đã thực hiện 14 vụ trộm cắp tài sản tại các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Nam Đàn, Yên Thành, Tân Kỳ với tổng số tiền 35 triệu đồng.

Sau khi trộm được tiền, các đối tượng mua ma tuý rồi sử dụng rồi tiêu xài cá nhân vào các trò tiêu khiển.

Tác giả: Phủ Quỳ

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam