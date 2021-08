Nghệ An: Bắt 2 con nghiện "tậu" ma túy bán kiếm lời

Ngày 26/8, Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự 02 đối tượng là Hoàng Trọng Hùng (SN 1984), trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp và Mạnh Trọng Hiếu (SN 1982), trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An để điều tra, làm rõ về hành “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hai con nghiện mua ma túy dùng và bán kiếm lời - ảnh minh họa

Theo thông tin, khoảng 17h30 ngày 25/8/2021, Công an xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông và Công an xã Châu Hoàn (Quỳ Châu - Nghệ An), mật phục bắt quả tang 02 đối tượng Hoàng Trọng Hùng và Mạnh Trọng Hiếu cùng trú tại huyện Quỳ Hợp, thu giữ 4,7g heroin và 27 viên hồng phiến.

Theo khai nhận ban đầu, đây là những “con nghiện” lâu năm, chúng thường tìm mua ma túy sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời.

Hiện, Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn