Nghệ An: "Bảo vệ” em gái, nữ sinh lớp 8 bị cào sưng đỏ mặt

Em Lưu Thị H. (Trường PT DTBT THCS Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An) bị nhiều vết thương trên mặt.

Chiều 26/3, ông Phan Trọng Trung – Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông (Nghệ An) đã chỉ đạo trường PT DTBT THCS Thạch Ngàn báo cáo xử lý việc học sinh xô xát nhau dẫn đến vết thương ở mặt.

Sự việc diễn ra sau khi hết tiết 4, chuẩn bị vào học tiết 5 ngày 24/3 tại Trường PT DTBT THCS Thạch Ngàn. Theo báo cáo của nhà trường, thời gian trên, 2 em Lữ Thị N. (lớp 9A2) và Lưu Thị H. (lớp 8A1) xảy ra xô xát, cào cấu mặt nhau. Phát hiện sự việc, Ban giám hiệu nhà trường đã gọi các em liên quan đến sự việc viết bản tường trình và tự kiểm điểm sự việc diễn ra.

Qua trình bày của học sinh, N. và H. đều có em gái học lớp 6A3 cùng trường. Do 2 em gái xảy ra mâu thuẫn nên H. đã đến và xô đẩy em gái của N.

Để “bảo vệ” em gái của mình, N. đã chạy lại cầu thang nhắc nhở H. Sau đó, 2 bên xảy ra xô xát. Kết quả Lưu Thị H. bị cấu nhiều hơn, trên mặt có nhiều vết sưng đỏ.

Sau khi xác minh rõ sự việc, nhà trường đã đến làm việc, trao đổi với cả 2 gia đình. Đồng thời báo cáo sự việc với chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông. Về phía các em học sinh cũng nhận sai, xin lỗi nhau và tự hứa trước gia đình sẽ không vi phạm.

Hai gia đình tự thỏa thuận, theo đó, gia đình em Lữ Thị N. có trách nhiệm trước sự việc khiến cho em H. bị tổn thương ở mặt. Nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên phía em N. mới chỉ 300 nghìn tiền mua thuốc cho H.

Thấy không thỏa đáng, gia đình em H. đã đăng hình ảnh, thông tin sự việc lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Thầy Nguyễn Trọng Minh – Hiệu trưởng Trường PT DTBT THCS Thạch Ngàn cho biết: "Sự việc là do mâu thuẫn cá nhân, do chị gái cùng muốn “bảo vệ” em nên đã dẫn đến xô xát chứ không phải bạo lực học đường “bị đánh hội đồng”.

Sau sự việc, nhà trường cũng đã cùng với giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, giáo dục các em không có hành động bột phát gây tổn thương nhau về sức khỏe cũng như tinh thần. Đồng thời phối hợp với gia đình 2 học sinh để có biện pháp giáo dục con em, cùng xử lý sự ổn thỏa sự việc”.

Ông Phan Trọng Trung – Phó Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông, Nghệ An cũng cho hay: Phòng đã chỉ đạo trường xác minh sự việc, có biện pháp xử lý sự việc hợp tình, hợp lý. Đây là sự việc hi hữu do mâu thuẫn cá nhân dẫn đến hành vi bột phát của học sinh.

Trường PT DTBT THCS Thạch Ngàn đóng ở vùng sâu, vùng xa của huyện, chiếm tỷ lệ lớn học sinh dân tộc Thái. Hoàn cảnh gia đình học sinh đều khó khăn, vất vả. Qua sự việc này, nhà trường cũng chú trọng, tăng cường phối hợp với phụ huynh, chính quyền địa phương để cùng giáo dục học sinh. Đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại