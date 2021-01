Nghệ An: Ban hành Danh mục đập, hồ chứa nước thủy điện

Cụ thể, ngoài đập, hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ (Công suất 320MW với dung tích hồ chứa nước là 1,8 tỷ m3; diện tích lưu vực hồ chứa là 8.700 km2) thuộc danh mục đập, hồ chứa thủy điện thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt theo Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Chính phủ thì hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 15 đập, hồ chứa thủy điện lớn và 6 đập, hồ chứa thủy điện có quy mô nhỏ.

Trong 15 đập, hồ chứa thủy điện lớn có thể kể đến như Thủy điện Hủa Na với dung tích hồ chứa gần 600 triệu m3; hồ chứa Thủy điện Khe Bố với dung tích gần 100 triệu m3; tiếp đến là các hồ chứa Thủy điện Chi Khê với dung tích hơn 33 triệu m3; hồ chứa Thủy điện Châu Thắng với dung tích trên 18 triệu m3; một số hồ chứa như Thủy điện Nhạn Hạc, Nậm Nơn, Khe Thơi có dung tích hồ chứa khoảng trên 6 triệu m3…

Thủy điện Châu Thắng thuộc 1 trong 15 đập, hồ chứa thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An với dung tích trên 18 triệu m3

Có 6 đập, hồ chứa thảy điện nhỏ có chiều cao dưới 10 m hoặc hồ chứa nước có dung tích toàn bộ dưới 500.000 m3 như đập, hồ chưa Thủy điện Ca Lôi, Bản Cánh, Nậm Cắn 2 (thuộc huyện Kỳ Sơn) và Sao Va, Bản Cốc, Nậm Giải (thuộc huyện Quế Phong).

Được biết, việc ban hành Danh mục đập, hồ chứa nước thủy điện trên địa bàn tỉnh dựa trên căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Theo đó, căn cứ Danh mục đập, hồ chứa nước thủy điện trên địa bàn tỉnh, hàng năm UBND cấp tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước; quyết định phương án tích nước và giải pháp bảo đảm an toàn đối với đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường