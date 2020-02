Nghệ An: Ai 'chống lưng' cho sai phạm của Minh Anh khi chưa đầy đủ thủ tục?

Trong tỉnh

Công ty CP may Minh Anh - Tân Kỳ có trụ sở tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã đi vào thi công dự án nhà máy may Minh Anh - Tân Kỳ được một thời gian “bất chấp" việc chưa hoàn thành xong thủ tục thuê đất.