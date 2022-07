Nghệ An: Ai chấp thuận chủ trương cho Cty Việt Lào chuyển nhượng đất dự án?

“Xẻ” dự án thành nhiều bìa để… chuyển nhượng

Như chúng tôi đã phản ánh tại các bài viết trước, Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng, TP Vinh do Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Quy hoạch 1/500 tại quyết định số 1810 ngày 06/5/2010.

Theo đó, dự án có tổng diện tích 4.054,0m2, trong đó 2.606,2 m2 xây dựng công trình dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, chung cư cao tầng; 1.447,8 m2 đất xây dựng nhà ở biệt thự (02 lô).

Ngày 08/12/2010, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 5925 về việc điều chỉnh nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng dự án: Điều chỉnh công năng sử dụng khu A từ “công trình dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, chung cư cao tầng” sang “Khách sạn và văn phòng cho thuê”.

Từ 1 Dự án với 4.054,0m2 “đất vàng”, chủ đầu tư là Cty Việt Lào chưa xây dựng bất cứ hạng mục gì, đã ký chuyển nhượng cho 3 tổ chức, cá nhân. Hiện nay trên khu đất có 03 dự án với 03 nhà đầu tư khác nhau.

Cũng vào cuối năm 2010, Dự án được UBND tỉnh Nghệ An cấp 3 giấy chứng nhận QSD đất số BA845213, BA845214 (2 lô biệt thự 1.447,8 m2) và BA845215 (khu Khách sạn và văn phòng thuê 2.606,2 m2).

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 27111000025 ngày 29/7/2010; Điều chỉnh số 27111000025 ngày 26/7/2011. Tiến độ thực hiện dự án theo quy định: Dự án phải hoàn thành trong Quý II/2015.

Sau khi được giao đất, cho thuê đất, Cty Việt Lào đã không triển khai gì, chậm tiến độ so với giấy chứng nhận đầu tư được cấp. Vào năm 2013, dự án đã được đoàn liên ngành (thành lập theo quyết định số 697/QĐ-UBND.XD ngày 1/3/2013) kiểm tra. Tại văn bản số 6804/UBND-ĐTXD ngày 27/9/2013, UBND tỉnh Nghệ An giao Cty Việt Lào khởi công dự án trong Quý IV/2014, hoàn thành vào Quý IV/2016. Nếu dự án không thực hiện hoặc thực hiện chậm so với tiến độ nêu trên, UBND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét thu hồi toàn bộ hoặc một phần dự án.

Khu đất rộng hàng ngàn m2 trở thành điểm nhếch nhách trên tuyến phố sầm uất bậc nhất TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Văn bản UBND tỉnh Nghệ An giao là vậy nhưng Cty Việt Lào vẫn bất chấp, không thực hiện. Tuy nhiên 4 năm sau, tức vào tháng 9/2017, Cty Việt Lào có CV số 588 gửi Sở Xây dựng xin điều chỉnh quy hoạch dự án Khu “Khách sạn và văn phòng cho thuê” thành “Nhà ở thấp tầng”.

Ngày 11/12/2017, Sở Xây dựng có công văn số 2957 báo cáo UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh quy hoạch dự án. Theo đó, việc chủ đầu tư xin điều chỉnh quy hoạch khu A từ chức năng khách sạn và văn phòng cho thuê thành chức năng nhà ở thấp tầng là trái với chức năng đã được xác định tại các quyết định phê duyệt quy hoạch lần đầu, quy hoạch điều chỉnh của dự án; trái với quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch chung TP Vinh. Vì vậy, Sở Xây dựng không thống nhất với việc điều chỉnh quy hoạch như đề nghị của chủ đầu tư.

Mặc dù Sở Xây dựng không đồng ý điều chỉnh quy hoạch nhưng vào ngày 25/12/2017, Sở TN&MT có quyết định thu hồi giấy chứng nhận QSD đất số BA845215 với diện tích 2.606,2 m2 (Quy hoạch Khách sạn và văn phòng cho thuê) và cấp đổi 2 bìa mới. Đó là bìa đất Số CH537442 (thửa 342, tờ bản đồ số 12, diện tích 1.106,2m2 - đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng lâu dài) và bìa Số CH537440 (thửa 341, tờ bản đồ 12; diện tích 1.500 m2 - đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng lâu dài).

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho chủ trương chuyển nhượng

Trong văn bản không thấy “căn cứ” vào bất cứ Điều luật, Nghị định nào, mà chỉ thấy “xét đề nghị” của 2 đơn vị mua và bán, nguyên PCT UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng đã đồng ý chủ trương cho phép chuyển nhượng Quyền SDĐ tại dự án Cty Việt Lào.

Bằng CV Số 128/UBND-CN ngày 8/01/2018, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã đồng ý chủ trương cho phép Cty Việt Lào chuyển nhượng QSD đất 1.500m2 cho Ngân hàng TMCP An Bình (chi nhánh Nghệ An).

Cụ thể, vào ngày 8/1/2018, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An Trung Thành Công đã có CV Số 128/UBND-CN gửi các sở ngành: TN&MT, KH&ĐT, Sở Xây dựng, Cục thuế; 2 đơn vị là Tổng công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào, ngân hàng TMCP An Bình như sau:

“Xét đề nghị của Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Việt Lào tại công văn số 06/CV-TCT ngày 3/1/2018 về việc chuyển nhượng đất của dự án tại đại lộ Lê Nin, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh; đề nghị của Ngân hàng TMCP An Bình (chi nhánh Nghệ An) tại công văn số 05/2018/ABB.NA-CV ngày 05/01/2018 về việc nhận chuyển nhượng một phần đất của Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Việt Lào, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng có ý kiến như sau:

Về chủ trương đồng ý Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Việt Lào và Ngân hàng TMCP An Bình (chi nhánh Nghệ An) thực hiện thủ tục chuyển nhượng phần đất tại đường Lê Nin, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh (thuộc thửa đất số 341, tờ bản đồ số 12, diện tích 1.500,0m2; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 537440 ngày 28/12/2017).

Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Việt Lào và Ngân hàng TMCP An Bình (chi nhánh Nghệ An) thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí đối với nhà nước và các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Công văn số 128 còn giao các sở ngành: “Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các thủ tục chuyển nhượng đất theo quy định; Cục Thuế kiểm tra, thu các khoản tiền thuê đất, các khoản thuế, phí khi chuyển nhượng theo quy định; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan xem xét, tham mưu các thủ tục đầu tư sau khi đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định; Các cấp ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật./.

Tại Báo cáo số 667/SXD-BC ngày 01/03/2022 của Sở Xây dựng gửi UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Việc dự án được cấp 02 giấy chứng nhận QSD đất ngày 25/12/2017: Số CH537442 thửa 342, tờ bản đồ 12, diện tích 1.106,2m2 đất thương mại dịch vụ; thời hạn sử dụng lâu dài và Số CH537440 thửa 341, tờ bản đồ 12, diện tích 1500m2 đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng lâu dài là chưa phù hợp với quy hoạch phê duyệt.

Tại Báo cáo số 156 ngày 6/7/2022 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh Nghệ An- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan rà soát quy trình thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng một phần dự án; việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, việc thực hiện QH chi tiết. (ảnh PV Mai Hoa – Báo Nghệ An).

Việc cho phép chuyển nhượng QSD đất đối với phần đất xây dựng dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, chung cư cao tầng là chưa phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Ngoài ra, sau khi chuyển nhượng cho Ngân hàng TMCP An Bình (chi nhánh Nghệ An), ngày 04/1/2019, Cty Việt Lào tiếp tục chuyển nhượng QSD đất số CH537442 (thửa 342, tờ bản đồ 12; diện tích 1.106,2 m2 đất thương mại, dịch vụ) cho Công ty cổ phần phát triển Hoa Sen. Đến ngày 24/9/2019, Công ty cổ phần phát triển Hoa Sen được Sở Tài Nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận QSD đất số CP894880.

Tác giả: Thục Anh -Vinh Quang

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn