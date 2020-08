Nghệ An: 2 Doanh nghiệp nhà nước không công bố thông tin theo quy định

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Nghệ An.

Trước đó, UBND tỉnh có Công văn số 4855/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Cổng Thông tin điện tử Nghệ An truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất với nội dung báo cáo và đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2341/STC-TCDN; giao Cổng Thông tin điện tử Nghệ An kiểm tra bản công bố thông tin của các doanh nghiệp đã gửi về để đăng tải đầy đủ các chỉ tiêu theo báo cáo của doanh nghiệp theo quy định. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm các doanh nghiệp nhà nước không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc công bố thông tin theo đúng quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Nghệ An: Trong số 19 doanh nghiệp nhà nước, có 2 doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV nông nghiệp Xuân Thành và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết) chưa thực hiện bất kỳ báo cáo công bố thông tin nào; một số doanh nghiệp công bố thông tin song không đủ các nội dung theo đúng quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP trên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An - http://nghean.gov.vn. Do đó, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh giao Cổng Thông tin điện tử Nghệ An kiểm tra bản công bố thông tin của các doanh nghiệp đã gửi về để đăng tải đầy đủ các chỉ tiêu theo báo cáo của doanh nghiệp.

Đồng thời, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu, xử lý trách nhiệm các doanh nghiệp nhà nước và người đại diện doanh nghiệp nhà nước không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc công bố thông tin theo đúng quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn