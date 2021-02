Ngày đầu đi học lại sau Tết: Học sinh Thanh Hoá đeo khẩu trang, ngồi giãn cách

Gần 40 địa phương điều chỉnh thời gian đi học trở lại của học sinh sớm hơn dự kiến, bắt đầu từ 22/2 do tình hình dịch COVID-19 cơ bản được khoanh vùng kiểm soát. Trước đó, 14 tỉnh, thành phố cho học sinh trên đi học lại từ 17/2 theo kế hoạch thông báo từ trước Tết Nguyên đán, gồm: Kiên Giang, Hà Tĩnh, Bắc Kạn, Cà Mau, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Nam Định, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Tiền Giang, Lạng Sơn. Ngày 19/2, Bộ GD&ĐT có công văn cho phép các Sở GD&ĐT chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học để ứng phó với dịch COVID-19. Trường hợp học sinh không thể đến trường, các trường chủ động thực hiện dạy học trực tuyến qua Internet, truyền hình. Trong kế hoạch năm học 2020-2021, các cơ sở giáo dục đều có 2 tuần dự phòng. Vì thế, việc học sinh tạm nghỉ 2 tuần sau Tết do dịch COVID-19 không làm ảnh hưởng đến kế hoạch, nhiệm vụ chung của năm học. Nếu học sinh nghỉ dài ngày, Bộ GD&ĐT có thể sẽ tính đến phương án lùi thời gian kết thúc năm học và điều chỉnh lịch thi THPT.