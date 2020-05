Ngáo đá đuổi đánh người đi đường rồi vào quán ôm bình gas cố thủ

Ngày 4/5, Công an TP Dĩ An (Bình Dương), cho biết, vừa phối hợp cùng Công an phường Tân Đông Hiệp kịp thời khống chế N.T (ngụ Bình Dương) nghi ngáo đá ôm bình gas cố thủ.

Theo thông tin ban đầu: Khoảng 15h20’ ngày 3/5, T. có biểu hiện ngáo đá, chửi bới rồi cầm gậy đuổi đánh người tham gia lưu thông trên đường.

Thấy vậy, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy, may mắn không ai bị thương. Khi T. đến đoạn khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) thì bất ngờ chạy vào một cửa hàng tạp hóa bên đường.

Cảnh sát ập vào khống chế đối tượng.

Quá hoảng sợ, chủ nhà đã nhanh chân chạy thoát ra ngoài. Khi vào được trong nhà, T. đóng sập cửa cuốn xuống rồi bật bình gas cố thủ.

Nhận được tin báo, Công an TP Dĩ An và Công an phường Tân Đông Hiệp xuống hiện trường triển khai lực lượng khống chế T.

Sau hơn 30 phút thuyết phục, nam thanh niên vẫn không chịu hợp tác. Lực lượng Công an đã phải phá cửa, khống chế T.

Tác giả: Thiên Bình

Nguồn tin: baovephapluat.vn