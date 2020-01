Ngắm nhìn những hình ảnh ấm áp trong thời khắc chuyển giao năm mới 2020

Những giờ phút cuối cùng của năm là khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa, khi mà những người thân trong gia đình, những người yêu nhau, hay thậm chí là những người xa lạ cũng hân hoan trao cho nhau những nụ cười, những cái ôm ấm áp trước thềm năm mới.

Khoảnh khắc giao thừa là thời điểm rất thiêng liêng, tiễn biệt một năm cũ đã qua để chào đón năm mới sắp tới. Đây cũng là thời khắc người ta muốn ở cạnh những người thân yêu nhất, cùng nhau chào đón năm mới an lành.

Khi đôi tình nhân ở cạnh nhau, vào đúng thời điểm giao thừa tới, họ sẽ trao nhau nụ hôn ấm áp.

Và rồi, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã đến, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào đủ để người ta cảm nhận rõ một đêm giao thừa lãng mạn và mong chờ một năm mới đầy niềm vui, hy vọng.

Các cặp đôi trao cho nhau những cái ôm ấm áp cùng những cử chỉ ngọt ngào.

Những nụ hôn nồng cháy đón thời khắc năm mới vừa sang từ các cặp đôi tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Yêu thương nhau, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp hát vang theo bài hát chúc mừng năm mới.

Đây cũng là lúc các gia đình cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc thiêng liêng.

Ước nguyện về một năm mới tốt đẹp, an khang thịnh vượng.

Tác giả: Phạm Tùng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin