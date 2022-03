Ngắm chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng của ông Trịnh Văn Quyết

Chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng của ông Trịnh Văn Quyết

Một trong những dòng xe siêu sang được giới đại gia Việt Nam ưa chuộng là Rolls-Royce. Thương hiệu xe Anh quốc này hấp dẫn các đại gia không chỉ vì sự hoàn hảo của chất lượng, giá bán đắt đỏ mà còn bởi tính “độc nhất”. Theo đó, Rolls-Royce cho phép khách hàng được tùy chọn các chi tiết trên xe theo sở thích như: màu sơn, nội thất, trần xe, ốp gỗ quý hay lựa chọn các tấm da bọc cao cấp nhất.

Trong đó Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cũng không là ngoại lệ khi sở hữu một chiếc Phantom Lửa Thiêng.

Chiếc xe được bàn giao năm 2015 và có trị giá gần 50 tỷ đồng. Đây chính là chiếc đầu tiên trong bộ sưu tập 6 chiếc thuộc ấn bản Đông Sơn dành riêng cho đại gia Việt gồm: Lửa thiêng (Sacred Fire), Thủy triều (Wave), Thần núi (God of Mountain), Ngân vũ (The Money Rain), Phù sa (sông Hồng - Alluvium) và Mẹ Âu Cơ (Au Co Mother).

Chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng của ông Trịnh Văn Quyết

Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng được trang bị động cơ V12, dung tích 6.75L kết hợp hộp số tự động 8 cấp với công suất tối đa 453 mã lực, mô-men xoắn cực đại 720 Nm.

Ngoài ra, ông Trịnh Văn Quyết còn sơ hữu xế hộp Mercedes-Maybach S600 Pullman. Đây là chiếc S600 Pullman thứ hai tại Việt Nam, thuộc đời 2017 và xuất hiện từ đầu năm 2019.

Được biết, Mercedes-Maybach S600 Pullman có chiều dài tổng thể 6.500 mm và chiều dài cơ sở 4.400 mm.

Nội thất của sedan siêu sang Maybach S600 với nhiều chất liệu da Nappa cùng gỗ Desino trong xe. Vô-lăng lớn được bọc gỗ cao cấp với những phím điều khiển cơ bản tích hợp ngay trên vị trí lái cùng ảng điều khiển trung tâm được tô điểm với đồng hồ cơ học phong cách cổ điển.

Siêu sedan hạng sang Maybach S600 Pullman sử dụng động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.0 lít, công suất 523 mã lực và mô-men xoắn 839 Nm. Siêu sedan này có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 6,4 giây.

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết. Cơ quan chức năng xác định các hành vi của ông Trịnh Văn Quyết đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Tác giả: Bạch Lan

Nguồn tin: vietnamfinance.vn