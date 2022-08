Ném pháo xuống cống, cậu bé bị nắp cống đập thẳng vào người

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại tại Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Trong clip, một cậu bé 6 tuổi đang ném một quả pháo sáng vào miệng cống. Khi cậu bé vừa bỏ chạy, miệng cống cũng lập tức phát nổ. Chiếc nắp cống sau đó bay lên trời, rơi trúng người bé trai.

Phát hiện ra sự việc, những người dân có mặt ngay gần đó đã lập tức chạy lại di chuyển chiếc nắp cống ra khỏi người cậu bé và gọi xe cấp cứu đưa bé tới bệnh viện. Được biết, cậu bé bị gãy xương chậu. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Người xem đều cho rằng hành động của cậu bé là vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn có thể dẫn tới mất mạng.

