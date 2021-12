Ném miếng bạch tuộc vào bát cơm của con trai: Hành động của ông bố gây phản ứng mạnh

Một ông bố đang là chủ đề bàn luận trên nhiều diễn đàn mạng vì cách đưa thức ăn cho hai con nhỏ. Trong clip, người bố giơ miếng bạch tuộc nướng đưa cho bé gái, tuy nhiên bé gái lắc đầu từ chối. Cậu con trai lập tức đưa bát cơm ra xin đồ ăn từ bố.

Nhưng thay vì từ tốn để vào bát cơm của con, ông lại ném khiến thức ăn rơi ra ngoài. Một người ngồi chung mâm nói: "Cho con ăn nhưng mà như cho chó ăn vậy trời".

Ông bố gây tranh cãi khi gắp thức ăn cho con

Tính tới thời điểm này, đoạn clip đã hút 5,4 triệu lượt xem và 17,6 nghìn lượt bình luận. Nhiều ý kiến chỉ trích người bố sỗ sàng:

- Bạn có tin nó sẽ nhớ đến già khoảnh khắc này không? Không hề buồn cười và sẽ thật nghiệt ngã nếu sau này nó nhắc lại và đối xử y chang với bố.

- Đừng nghĩ con nít không biết gì. Cách đối xử của cha mẹ sẽ trực tiếp hình thành tính cách con trẻ sau này.

- Đã thương thì thương cho trót, nhìn ảnh mắt thằng bé tội nghiệp quá.

Bên cạnh ý kiến phản đối ông bố, một bộ phận lên tiếng bảo vệ, cho rằng netizen đang có cái nhìn quá khắt khe:

- Mọi người đừng nghĩ quá lên, người bố chỉ đang trêu các con thôi mà. Ngay từ đầu anh ấy đã chủ đích quay video để chọc con.

- Bố ngồi xa con, khó đưa thức ăn nên đành phải làm thế thôi. Nhưng lần sau chủ thớt nên rút kinh nghiệm nhé.

- Vô tình làm rớt đồ ăn ra ngoài thôi chứ mình nghĩ không cố ý.

Tác giả: Ma Bư

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc