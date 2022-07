Nấp sau tủ lạnh, rắn hổ mang hung hăng tấn công người khi bị bắt

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Một gia đình ở Ahmednagar, miền tây Ấn Độ, đã vô cùng hoảng sợ sau khi phát hiện một con rắn hổ mang nấp sau tủ lạnh của họ.

Đoạn clip được các tình nguyện viên tại Hiệp hội phúc lợi động vật ghi lại cho thấy, con rắn hổ mang đang trốn ở mặt sau tủ lạnh. Khi bị người thợ bắt rắn tiếp cận, nó lập tức ngóc đầu dậy và hung hăng tấn công đối phương.

Người thợ bắn rắn có tên Jadhav cho biết: "Ban đầu, tôi nghĩ rằng con rắn hổ mang bằng cách nào đó đã tự mắc kẹt sau vỉ sắt. Tuy nhiên, nó đã chọn nấp ở vị trí bất thường đó. Khi tôi đến gần, nó cố gắng tấn công tôi và sau đó bỏ chạy. Con rắn đã đến đó để săn các loài gặm nhấm và quyết định ở lại".

Được biết, con rắn sau đó đã được thả trở lại tự nhiên.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn