Nạn nhân bị nọc độc rắn hổ mang chúa 4,6kg ở núi Bà Đen tấn công vừa tỉnh táo đã nói gì?

Đến ngày 4-9, sau gần 20 ngày được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tận tình cứu chữa, sức khỏe của bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn Phạm Văn Tâm (38 tuổi, ngụ Tây Ninh) đã có nhiều chuyển biến cực tốt.

Theo đó, anh Tâm đã rời khỏi Khoa Hồi sức cấp cứu (ICU-một trong những nơi chữa trị những bệnh nhân nguy kịch nhất bệnh viện) trong tình trạng tỉnh táo, tự thở, giao tiếp bình thường, các chức năng tim, thận, phổi đã bình phục có nghĩa là bệnh nhân đã hồi sinh, không còn nguy kịch nữa.

Anh Tâm cho hay cảm thấy sức khỏe đã bình phục 70%, chỉ còn rát nhẹ ở ngoài da. "Bên ngoài không quan trọng, có teo da chút xíu cũng không sao" - anh Tâm chia sẻ.

Trên giường bệnh trong trạng thái minh mẫn, anh Tâm đã chuyển lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ, đến những người quan tâm theo dõi giúp đỡ anh và gia đình trong suốt thời gian qua.

Người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn nói những lời cảm ơn đến tất cả



Theo ông Nguyễn Quí Hưng (Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy), anh Tâm đã trải qua 4 lần cắt lọc các phần mô bị hoại tử, hiện những vết cắt lọc đã lên mô hạt. Những mô hoại tử ở phần bụng phải và đùi phải của bệnh nhân đã lành.

Như Báo Người Lao Động thông tin, sáng 19-8, trong lúc đi làm thuê ở một rẫy mãng cầu ở khu vực núi Bà Đen (Tây Ninh), anh Tâm phát hiện một con rắn hổ mang chúa nặng 4,6 kg, dài hơn 2,5 m.

Con trai anh kêu cha bỏ chạy nhưng do gia đình khó khăn nên anh quay lại bắt con rắn để bán lấy tiền. Khi bắt anh Tâm bị con rắn cắn vào đùi. Anh Tâm được chở đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu, rồi chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch, và được cứu chữa cho đến nay.