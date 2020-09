Nam thanh niên rơi từ tầng cao chung cư tử vong

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào đêm 14/9 rạng sáng 15/9 tại tòa chung cư Tây Hà trên đường Tố Hữu (Trung Văn, Nam Từ Liêm).



Vào thời điểm trên, người dân nghe thấy tiếng động lớn phát ra tại sảnh tòa nhà thuộc chung cư kể trên nên đã tới kiểm tra. Khi tới nơi, họ phát hiện nam thanh niên trẻ tuổi nằm bất động trên nền đất và tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường Trung Văn và quận Nam Từ Liêm có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc. Thi thể nạn nhân cũng được đưa đi khỏi hiện trường sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm.



Một cán bộ công an phường Trung Văn xác nhận vụ việc và cho biết, hiện công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra làm rõ nguyên nhân.



Bước đầu nạn nhân ngoài 20 tuổi được cho là rơi từ tầng 22 tòa nhà kể trên xuống đất.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Tiền phong