Nam thanh niên lên gối, đạp vào đầu nữ sinh sau tai nạn

Camera an ninh ghi lại cảnh nam thanh niên lao tới đánh nữ sinh dã man sau tai nạn

Ngày 8-12, đại diện Công an phường Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho hay đang điều tra việc nam thanh niên đánh một nữ sinh sau va chạm giao thông.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Bùi Ngọc Thu, đoạn thuộc khu phố 5, phường Tương Bình Hiệp.

Theo hình ảnh camera, lúc 16h40 ngày 7-12, nam thanh niên chạy xe máy chở một phụ nữ trên đường Bùi Ngọc Thu thì sang đường.

Hai học sinh nữ đi trên xe đạp điện chạy phía sau không kịp xử lý, tông vào đuôi xe này. Cú va chạm mạnh khiến cả người và xe ngã ra đường. Cùng lúc này, một người phụ nữ đi xe máy ngay sau hai nữ sinh cũng lao tới, đâm vào xe máy, văng mạnh về phía trước.

Nam thanh niên đạp vào đầu nữ sinh sau tai nạn - Ảnh cắt từ video

Tuy nhiên, nam thanh niên sau khi đứng dậy liền đi tới đạp mạnh vào đầu, lên gối, đấm, đá nhiều lần vào mặt nữ sinh chạy xe đạp điện. Không chỉ vậy, người này còn rút một khúc gậy quật vào người học sinh này.

Thấy vậy, người dân gần đó vội tới can ngăn và giúp đỡ các nạn nhân. Tuy nhiên, nam thanh niên này hung hăng chửi bới, chỉ mặt người dân đe dọa. Trước khi lên xe máy rời đi, nam thanh niên này còn dùng chân đạp mạnh vào chiếc xe đạp điện.

Theo đại diện công an phường Tương Bình Hiệp, lực lượng chức năng đã xác định được nơi ở của nam thanh niên trên, đồng thời cho lấy lời khai các bên để làm rõ vụ việc và có hướng xử lý cụ thể.

Tác giả: TUẤN DUY - A LỘC

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ