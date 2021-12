Nam thanh niên đăng video nhạy cảm của bé gái 15 tuổi lên facebook

Ngày 17/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Trạch vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Xuân Dũng (SN 1999), trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch về hành vi làm nhục người khác.

Trước đó, bà P.T.H., trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an về việc Lê Xuân Dũng đã có hành vi đăng tải một đoạn video có nội dung hình ảnh nhạy cảm liên quan đến con gái bà H là N.T.H (SN 2006) lên mạng xã hội facebook, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của con gái và gia đình bà H.

Cơ quan công an tạm giữ Lê Xuân Dũng về hành vi "Làm nhục người khác" (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm, Công an huyện Quảng Trạch đã tiến hành xác minh, làm rõ và kết quả trưng cầu giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình cùng sự phối hợp của các cơ quan chức năng liên quan đã xác định được hành vi của Lê Xuân Dũng có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác.

Theo kết quả điều tra từ cơ quan chức năng, khoảng tháng 7/2021, cháu N.T.H. có quen biết qua mạng xã hội và có mối quan hệ tình cảm với Phạm V.L. trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch.

Trong quá trình nhắn tin nói chuyện cháu N.T.H. có gửi một số hình ảnh của mình khi tắm qua tin nhắn messenger cho Phạm V.L. Sau đó L. đã tự ý gửi đoạn video này cho Lê Xuân Dũng.

Ngày 14/10, do mâu thuẫn xảy ra nên Lê Văn Dũng đã sử dụng điện thoại của mình đăng tải đoạn video có hình ảnh nhạy cảm của cháu N.T.H. với thời lượng 6 giây lên mạng xã hội facebook nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tiến Thành

Nguồn tin: Báo Dân trí