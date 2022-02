Nam thanh niên bị người cùng xã dùng kéo đâm tử vong vào tối mùng 2 Tết

Trao đổi với PV GiadinhNet (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào sáng nay (3 Tết), ông Nguyễn Hữu Lăng – Chủ tịch UBND xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết: "Vào 21h30 đêm mùng 2 Tết, trên địa bàn thôn Vạn Tải thuộc xã chúng tôi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi 1 nam thanh niên bị người cùng xã dùng kéo đâm tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý giải quyết".

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra sự việc, anh N.V.L (SN 1981), trú tại thôn Phúc Lâm có đến nhà anh Cường (thôn Vạn Tải) và Phạm Viết Lượng (SN 1992), trú tại thôn Mép đến nhà anh Nguyễn Đình Đức (thôn Vạn Tải), cùng xã Minh Đức ăn cơm. Hai gia đình này cách nhau 1 đoạn.

Con ngõ nhỏ nằm phía sau trường Mầm non xã Minh Đức khu trung tâm thuộc thôn Vạn Tải - nơi xay ra vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Do anh L. và Phạm Viết Lượng có mâu thuẫn nên sau đó anh L. có sang nhà anh Đức (nơi Phạm Viết Lượng ăn cơm). Tại đây giữa anh L. và Phạm Viết Lượng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát và đã được mọi người can ngăn. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Phạm Viết Lượng cầm kéo đâm vào vùng ngực trái anh L.

Ngay sau đó, anh L. được mọi người đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong. Lúc này vụ việc được cấp báo đến Công an xã Minh Đức cùng chính quyền sở tại.

Nhận được tin báo, Công an xã Minh Đức cấp báo Công an huyện Tứ Kỳ cùng cơ quan chức năng huyện và Đội nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương về tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ án mạng xảy ra đêm qua tại thôn Vạn Tải, xã Minh Đức. Ảnh: Đức Tùy

Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết: "Khoảng 22h đêm qua, sau khi nhận được thông tin từ Công an xã, tôi có mặt tại khu vực xảy ra sự việc. Lúc tôi đến nơi, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Còn ở hiện trường có vết máu đã được dội nước (không phải xóa dấu vết hiện trường mà do người dân nhìn vết máu sợ nên dột nước và lúc đó không biết nạn nhân tử vong) và chiếc kéo hung khí gây án vẫn còn ở đó.

Đến 3h sáng công tác khám nghiệm tử thi hoàn thành và cơ quan chức năng vàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Còn trong sáng nay, lãnh đạo xã Minh Đức tổ chức họp với lực lượng Công an xã cùng Ban lãnh đạo thôn Phúc Lâm để thống nhất chỉ đạo việc nắm tình hình, giải quyết vụ việc".

Vết máu còn vương lại khu vực hiện trường. Ảnh: Đ.Tùy

Theo quan sát của PV, tại khu vực xảy ra vụ án mạng là con ngõ nằm phía sau trường Mầm non xã Minh Đức khu trung tâm. Do vụ việc xảy ra đêm muộn nên nhiều người dân địa phương đến sáng nay mới biết. Được biết, nạn nhân và đối tượng là người đã có gia đình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Đức Tùy

Nguồn tin: Báo GĐ&XH