Nam sinh viên lĩnh 20 năm tù vì vận chuyển... "bì ngô"

Ngày 17/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Hữu Bình (SN 1997, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) và Đặng Văn Chiến (SN 1999, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, Chiến là sinh viên tại một trường đại học trên địa bàn TP Vinh. Tối 9/9/2020, Chiến nhận được điện thoại của Nguyễn Hữu Bình nói đang đứng trước phòng trọ, xin gửi ít đồ. Do đang đi vắng nên Chiến chỉ cho Bình nơi cất chìa khóa phòng.

Sáng hôm sau, Chiến về nhà thì thấy hộp cát tông nên hỏi Bình “đồ gì”. Bình trả lời “hàng cấm”. “Hàng cấm là hàng gì?” Chiến tiếp tục hỏi thì Bình nói “kẹo”. Sau đó, Bình lấy ma túy ra, bỏ vào ba lô, cất lên xép gác trọ, rồi về nhà. Số ma túy trên là Bình nhận vận chuyển cho một người đàn ông tên Hà (không rõ lai lịch, địa chỉ).

15h ngày 13/9/2020, theo chỉ dẫn của Hà, Bình nhờ Chiến đi mua 2 bì ngô để bỏ các gói ma túy vào.

Sau khi được Bình trả 1,5 triệu đồng tiền phòng trọ, Chiến đưa 1 bì ngô đi gửi cho khách. Nhưng không bắt được xe nên Chiến quay về. Khi Chiến vừa về đến xóm trọ thì bị công an bắt giữ người cùng tang vật là ma túy giấu trong bì ngô. 22h cùng ngày, Nguyễn Hữu Bình đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa, lúc đầu bị cáo Bình khai chỉ biết đó là hàng cấm mà Hà nhờ vận chuyển. Nhưng sau đó, bị cáo thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy.

Còn bị cáo Chiến suốt phiên xử án khai nhận chỉ biết đó là hàng cấm chứ không biết là ma túy.

HĐXX nhận định, dù tại phiên tòa bị cáo Chiến không thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy nhưng căn cứ biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai nhận của Chiến phù hợp với lời khai của Nguyễn Hữu Bình, vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có đủ căn cứ xác định Chiến đồng phạm với Bình trong vụ án này.

Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Bình tù chung thân, Đặng Văn Chiến 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối với người tên Hà, do các bị cáo không biết rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể nên không có cơ sở để điều tra, xử lý.

