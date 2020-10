Nam nhân viên gác đường ngang có duyên “giải cứu”, tránh tai nạn tàu đâm

Nhân viên gác đường ngang Dương Văn Kiên được Tổng công ty Đường sắt VN tặng bằng khen vì đã dũng cảm cứu tàu, tránh tai nạn tàu đâm xe tải có thể xảy ra vào 29/2/2020

Lao về phía đoàn tàu làm tín hiệu, tránh tai nạn tàu đâm xe tải

Tại Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của Tổng công ty Đường sắt VN được tổ chức vào tháng 9 vừa qua, khi một điển hình tiên tiến - nhân viên gác đường ngang Dương Văn Kiên (Cung đường Chợ Sy, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh) được nhắc đến, cả hội trường xôn xao như gặp người quen.

Quen vì anh Kiên đã trở nên thân thuộc với CBCNV đường sắt, nhất là hệ tuần gác, anh em lái tàu với nhiều lần dũng cảm, phản ứng nhanh xử lý các pha nguy hiểm, “giải cứu” tàu, tránh được tai nạn tàu đâm va phương tiện đường bộ. Điển hình là vụ việc xảy ra vào tháng 2 năm 2020.

Đó là khoảng hơn 10h00 ngày 29/2/2020, khi đang làm việc tại đường ngang Km273+620 tuyến đường sắt Bắc - Nam, sau khi nhận điện báo giờ xin đường của trực ban chạy tàu Ga Yên Lý báo có tàu hàng AH1, anh ra quan sát và kiểm tra trạng thái của đường ngang. Quan sát hai phía đường sắt, anh phát hiện có một chiếc xe tải đang mắc kẹt tại đường ngang cần chắn tự động Km273+500, cách chắn anh được giao nhiệm vụ khoảng 120m về phía Bắc.

Ngay lập tức, anh đóng chắn đường bộ ở vị trí đang làm, sau đó khẩn trương chạy với tốc độ nhanh nhất, vượt qua xe tải đang mắc kẹt trên đường sắt, rồi chạy tiếp về phía đoàn tàu đang lao tới, vừa chạy vừa làm tín hiệu cho tàu dừng khẩn cấp. Rất may, nhận được tín hiệu của anh Kiên, lái tàu đã hãm khẩn cấp, dừng tàu kịp thời, cách vị trí xe ô tô khoảng 80m.

Chia sẻ với phóng viên Báo Giao thông, anh Kiên cho biết, khi đó anh phải chạy qua cầu đường sắt (cầu Lồi) bắc qua sông dài khoảng 100m, rồi vòng qua ô tô đang mắc kẹt, chạy tiếp, nhưng toàn phải chạy trong lòng đường sắt. Do đó, nguy cơ anh bị tàu đâm rất cao, vì khi phát hiện ra chiếc xe tải mắc kẹt trên đường sắt, thì tàu đã chạy gần đến rất gần, nhỡ lái tàu không dừng tàu kịp.

"Lúc đó tôi không kịp suy nghĩ gì. Tình thế cấp bách, nguy hiểm, nên phải xử lý quyết đoán, nhanh chóng thôi, nếu không tai nạn mà xảy ra, hậu quả rất nghiêm trọng”.

Hành động đẹp của anh Kiên đã được Bộ trưởng Bộ GTVT gửi thư khen; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN tặng Bằng khen.

Hình ảnh anh Kiên chạy trên đường sắt, làm tín hiệu dừng tàu khẩn cấp được cắt ra từ clip được ghi lại bởi camera giám sát đường ngang Km273+500, nơi xe tải bị mắc kẹt

Cứu tàu, cứu người là cái “duyên”?

Nói anh Kiên là “người hùng” chuyên giải cứu, tránh tai nạn tàu đâm, va có lẽ cũng không ngoa, vì không chỉ vụ việc ngày 29/2/2020, trong vòng 5-6 năm trở lại đây, anh đã nhiều lần bất chấp nguy hiểm, xử lý các vụ việc tương tự.

Anh Kiên kể, năm 2015, tại đường ngang km 270+575 tuyến đường sắt Bắc - Nam, khi đang lên ban làm nhiệm vụ, chuẩn bị đón tàu SE8 hướng từ Nam ra Bắc thông qua thì anh phát hiện một xe tải to mắc kẹt trên lối đi dân sinh km270+720, cách đường ngang đang làm việc khoảng 140m. Và cũng tương tự vụ việc ngày 29/2/2020, anh nhanh chóng điện báo cho trực ban ga Yên Lý để “bắt” tàu dừng, đồng thời anh chạy về phía đoàn tàu làm tín hiệu dừng tàu khẩn cấp. Lần này, anh cũng phải chạy qua một cầu đường sắt và chạy trên đường sắt. Do tốc độ tàu khách SE8 thông qua ga Yên Lý nhanh (ga Yên Lý là ga dọc đường, tàu không dừng) nên dù lái tàu đã giảm tốc, tàu vẫn lao tiếp. May mắn, tàu dừng kịp thời trước vị trí anh làm tín hiệu phòng vệ, tránh được tai nạn.

Năm 2016, khi anh đang làm tín hiệu đón tàu qua đường ngang km 270+575 thì bỗng có một cụ ông trên 70 tuổi chui qua cần chắn, bất cẩn lao qua đường ngang. Anh vội lao vào ôm cụ ông, kéo nép vào cần chắn, vừa lúc tàu lao qua, cả hai thoát chết trong gang tấc.

“Tình thế vô cùng nguy hiểm, chỉ chậm vài giây thôi là tàu đâm chết rồi. Nhưng nếu mình sợ, không lao vào kéo cụ ra thì cụ sẽ bị tàu đâm. Sau hôm đó, các con cụ đến tận nhà cảm ơn, tôi rất vui.”, anh kể lại mà giọng ngời lên niềm hạnh phúc.

Năm 2018, tại chắn đường ngang 273+620, khi anh đã đóng chắn, chuẩn bị đón tàu thì phát hiện một cụ ông đi trên cầu Lồi. Anh vội chạy ra kéo cụ đứng nép trên hành lang đầu cầu, chờ tàu chạy qua an toàn mới ra khỏi phạm vi nguy hiểm.

Lý giải về những lần cứu tàu, cứu người này, anh Kiên bảo chắc là cái “duyên”. Nhưng có lẽ sâu thẳm chính là xuất phát từ ý thức trách nhiệm, sự dũng cảm.

“Liên tưởng đến các vụ tai nạn giao thông tàu đâm phải ô tô tải trọng lớn khiến các đồng nghiệp lái tàu bị tử vong, thiệt hại nhiều tài sản nhà nước, nên tôi tự thấy trách nhiệm nghề nghiệp nhân lên gấp bội, thúc giục mình làm tốt công tác hơn.”

Hơn nữa, còn là niềm hạnh phúc vì đã giải cứu được tàu, được người. “Nói thật, lúc đó không kịp nghĩ, đắn đo hay sợ hãi gì cả, như có gì thôi thúc, thấy nguy cơ tai nạn cấp bách như vậy là lao ra xử lý thôi. Cứu được rồi thì cảm thấy rất hạnh phúc”, anh Kiên chia sẻ.

Nói về người nhân viên gác chắn mẫu mực của đơn vị, ông Cao Tiến Hùng, Giám đốc Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết, hơn 26 năm công tác trong ngành, anh Kiên là một nhân viên tâm huyết với ngành, dù làm nhiệm vụ nào, công nhân duy tu trước đây hay chuyển sang nhân viên gác đường ngang sau này, đều rất trách nhiệm với công việc, cần cù, chịu khó học hỏi để hoàn thành tốt công việc được giao. Chính vì thế, nhiều việc tuy không thuộc trách nhiệm công việc của anh, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, anh vẫn phát hiện và xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn.

Điển hình, cách đây 5-6 năm, khi đoàn tàu hàng qua đường ngang anh đang tác nghiệp đón tàu, với sự tập trung quan sát, trách nhiệm, anh đã phát hiện được cuối đoàn tàu bị trật bánh nhưng lái tàu không phát hiện ra, vẫn cho tàu chạy. Anh vội nhờ xe máy ôm chở mình đuổi theo tàu để làm tín hiệu báo cho lái tàu dừng tàu kịp thời, tránh trật bánh kéo dài hơn nữa, đặc biệt tránh được tai nạn nghiêm trọng đổ tàu nếu tàu qua cầu.

Với tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong những năm qua anh Dương Văn Kiên luôn đạt danh hiệu Cá nhân an toàn chạy tàu xuất sắc cấp công ty, Kiện tướng an toàn chạy tàu và hàng năm đều danh hiệu cá nhân lao động tiên tiến. Năm 2020, anh được Tổng liên đoàn Lao động VN tặng bằng khen.

Tác giả: Thanh Thúy

Nguồn tin: Báo Giao thông