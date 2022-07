Muốn xin info trai đẹp nhưng ngại, cháu gái nhờ cô ruột 'ra tay' và cái kết không ngờ

Qua rồi cái thời các bạn nữa e thẹn, đứng yên chờ tình yêu đến, phái nữ thời nay bạo dạn hơn rất nhiều trong tìm kiếm hạnh phúc của mình. Mà kể cả không dám "mặt dày" trực tiếp tấn công đối tượng thì cũng có vô số "thủ đoạn" để có được "in tư" của trai đẹp.

Minh chứng mới đây nhất trường hợp của một cô gái đã nhờ vả hẳn cô ruột U50 của mình giúp hỏi thăm về crush. Sự nhiệt tình vô cùng dễ thương của người cô U50 đã được cháu gái ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, kèm dòng chia sẻ: “Nếu bạn ngại xin info (thông tin) ai đó thì hãy nhờ một người đầy nghị lực xin giùm, đó là cô, tụi con chọn cô. Kèo này ăn thua trăm sự nhờ cô”.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Muốn xin 'infor' trai đẹp nhưng ngại, cháu gái nhờ cô ruột 'ra tay' (Nguồn: TikTok R.M.X.T)

Theo chia sẻ, trước khi nhờ người cô "ra trận", 4 cô cháu đã có một khoảng thời gian đứng bên cửa sổ để "chấm" đối tượng đang thoải mái bơi lội dưới bể bơi. Có vẻ như cô cháu gái này đã có biết bạn nam này từ trước, nên đã hết lời khen ngợi, đã 6 múi còn đánh đàn giỏi.

Thấy cháu gái xốn xang, người cô không thể đứng ngoài cuộc. Sau khi bàn bạc, lên kế hoạch kỹ lưỡng, người cô đi xuống khu vực bể bơi, gọi chàng trai đang bơi tiến lại gần. Thậm chí để cẩn thận, cô còn quay người về phía cửa sổ nơi có cháu gái đang nhìn, ra hiệu "đúng anh này phải không?" khiến cả team cười như được mùa.

Chàng trai đã vô cùng ngơ ngác, ngạc nhiên có một người bỗng nhiên gọi lại. (Ảnh: Cắt từ clip)

Đoạn clip ngắn 16 giây kết thúc giữa chừng khiến nhiều người tò mò về kết quả. Và không để cư dân mạng chờ lâu, mới đây cô cháu gái đã chia sẻ cái kết "không thể bất ngờ hơn" về phi vụ đi xin "info" trai đẹp giúp cháu gái của người cô U50.

Theo đó, vì lúc đi hùng hổ nhiệt huyết quá mà người cô quên mang điện thoại hay giấy viết nên chẳng thể lấy được chút thông tin nào về chàng trai. Thay vào đó, cô liền chỉ tay về phía cửa sổ, "quảng cáo" nhiệt huyết về cháu gái mình cho chàng trai nghe.

Vì quên mang điện thoại lại chẳng có giấy viết nên người cô chỉ còn cách "giao bán" thông tin cháu gái mình.

Theo chia sẻ của cô gái thì nam thanh niên này đã có bạn gái rồi nên người cô đành "rút lui" khỏi bể bơi. Dẫu phi vụ làm mối không thành công nhưng sự nhiệt tình, hàng động dễ thương của cô đã cho thấy cô yêu thương, chiều chuộng cháu gái thế nào.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn