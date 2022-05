'Mục sở thị' đường hầm sâu hun hút trong mỏ quặng ở thủ phủ khoáng sản

Xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) có 11 doanh nghiệp đang khai thác, bao gồm 5 doanh nghiệp khai thác quặng, 7 doanh nghiệp khai thác đá.

Sụt lún, "hố tử thần"... đang đe dọa tính mạng người dân.

Hoạt động khai thác khoáng sản ở thủ phủ này vẫn diễn ra rầm rộ trong những năm qua, nhưng thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện nhiều "hố tử thần", sụt lún, giếng khô, nứt nẻ nhiều công trình. Hiện, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm dừng hoạt động khai khoáng và hút nước ngầm của các công ty để khắc phục hậu quả, tìm rõ nguyên nhân trên.

Ghi nhận tại mỏ quặng Thung Lùn, phía trong đường hầm sâu hàng trăm mét, máy móc ngổn ngang phục vụ cho hoạt động khai khoáng. Cách mỏ khoảng 500m là khu vực dân cư.

Những đường ống lớn cùng máy móc công suất cao rải xuyên suốt trong đường hầm hun hút.

Để phục vụ cho hoạt động khai khác, thì đường hầm phải khô ráo, chính vì vậy những đường ống này dùng để hút nước ngầm đổ ra ngoài.

Đường ống cắm sâu xuống lòng đất để hút nước.

Đường hầm rộng rãi dưới lòng đất, xe tải lớn có thể ra vào.

Một hố sụt lún lớn phía dưới nhà dân ở bản Na Hiêng, xã Châu Hồng xuất hiện sáng 27/5.

Theo báo cáo UBND xã Châu Hồng, đến nay đã có đến 299 giếng nước bị cạn trơ đáy, 191 nhà dân bị nứt nẻ, hàng chục “hố tử thần”. Trong khi, toàn xã chỉ có vỏn vẹn 900 hộ dân. Nhiều trường học, trạm y tế trên địa bàn cũng bị tình trạng tương tự. Nghiêm trọng nhất là các vết nứt ở Trường THCS Châu Hồng, đe dọa tính mạng của hàng trăm giáo viên và học trò. Ngoài ra, trụ sở xã Châu Hồng được đầu tư hàng tỷ đồng, mới nghiệm thu được 1 năm nhưng cũng xuất hiện hàng loạt vết nứt chạy dọc tường, rộng gần 2cm….

Người dân sở tại đang hoang mang, lo lắng trước những vết nứt, "hố tử thần" ngày đêm đe dọa an toàn tính mạng.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong