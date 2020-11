Mưa lũ tại Nghệ An khiến 10 người thương vong và mất tích

Trong tỉnh

Tại Nghệ An, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ ngày 28 - 31/10 đã có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to, gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương trong tỉnh.