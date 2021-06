Mụ mị trước dục vọng, các cô gái xinh đẹp thành nạn nhân clip giường chiếu

Dọa tung clip nóng ép người yêu cũ làm "hợp đồng tình dục": Níu kéo tình cảm bất thành, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1996, ở Yên Bái) đã dọa tung clip nóng của người yêu cũ rồi ép cô gái làm hợp đồng tình dục, nếu không đáp ứng sẽ bị phạt tiền. Đến trưa 30/5, Tường gọi cho chị T. ra cổng chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội để lấy tiền. Hai bên đang to tiếng cãi nhau thì bị lực lượng Công an đưa về phường giải quyết. Ngày 3/6, Công an quận Đống Đa đã tạm giữ Cường để điều tra.